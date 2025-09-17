Ranking FIFA: esto necesita Ecuador para estar en el bombo 2 del Mundial 2026

Se deberán tener en cuenta los resultados de otra selección

La ‘Tri’ ocupa de momento el puesto 24 del Ranking FIFA con 1.588 puntos, resultado le permitió superar a Australia y acercarse a Corea del Sur, selección asiática que marcha en la casilla 23, la última posición que otorga acceso al bombo 2.

Para arrebatarle esa posición a Corea del Sur, los amistosos internacionales de octubre y noviembre serán decisivos, recordando que la selección ecuatoriana enfrentará el 10 de octubre a Estados Unidos, el 14 se medirá con México, el 13 de noviembre jugará contra Canadá y el 18 cerrará el año ante Nueva Zelanda.

El desempeño de Corea del Sur también será clave, recordando que el conjunto asiático enfrentará a Brasil y Paraguay en la fecha FIFA de octubre, mientras que en noviembre se medirá a Bolivia y está a la espera de confirmar otro duelo para ese mes.

Así se reparte las selecciones en los 4 bombos del Mundial 2026

La FIFA definió que en el sorteo del Mundial los 12 mejores del ranking ocuparán el bombo 1 como cabezas de serie, mientras que el resto de selecciones se organizarán de forma progresiva en los demás bombos, hasta el puesto 23 para conformar el bombo 2, hasta la casilla 37 para el bombo 3 y las restantes conformarán el bombo 4.