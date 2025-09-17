Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 18:34
Ranking FIFA: esto necesita Ecuador para estar en el bombo 2 del Mundial 2026
La 'Tri' viene de clasificarse a la cita orbital en la segunda posición de las Eliminatorias.
La Selección de Ecuador fue una de las que representará a la Conmebol en el Mundial del 2026, el equipo dirigido por el técnico Sebastián Beccacece firmó una destacada actuación en las Eliminatorias sudamericanas clasificando en la segunda posición con 29 puntos, solo detrás de Argentina que fue líder con 38 unidades.
La ‘Tri’ sabe que tiene un equipo fuerte que goza de grandes figuras reconocidas mundialmente, algo que amplía sus chances de hacer una gran presentación en la cita orbital, sin embargo, el camino hasta el día del sorteo del Mundial (el próximo 5 de diciembre) todavía tiene objetivos para la selección ecuatoriana.
¿Qué necesita Ecuador para quedar en el bombo 2 del Mundial 2026?
Un total de 48 selecciones irán a la cita orbital que tendrá lugar en México, Canadá y los Estados Unidos, participantes que se darán a conocer en su mayoría para este diciembre, mes donde la FIFA realizará el sorteo para definir cómo se conformarán los grupos del torneo.
Pues bien, para definir las selecciones que irán a los cuatro diferentes bombos se tendrá en cuenta el Ranking FIFA, escalafón que seguirá moviéndose hasta después de jugados los amistosos de octubre y noviembre de este 2025, por eso, Ecuador todavía podría quedar en el bombo 2 y así evitar en su grupo a dos selecciones europeas de alto calibre.
🏆RANKING FIFA— CNF Zone (@CNFconcacaf) September 10, 2025
🗓️SEPTEMBER 2025
Termina la Fecha FIFA de Septiembre con la Clasificación de varias selecciones para la Copa del Mundo 2026, esperando subir la mayor cantidad de puestos para el Sorteo del Torneo.
Restan 2 ventanas en Octubre y Noviembre para conocer los bombos. pic.twitter.com/XJw8fgcoca
Se deberán tener en cuenta los resultados de otra selección
La ‘Tri’ ocupa de momento el puesto 24 del Ranking FIFA con 1.588 puntos, resultado le permitió superar a Australia y acercarse a Corea del Sur, selección asiática que marcha en la casilla 23, la última posición que otorga acceso al bombo 2.
Para arrebatarle esa posición a Corea del Sur, los amistosos internacionales de octubre y noviembre serán decisivos, recordando que la selección ecuatoriana enfrentará el 10 de octubre a Estados Unidos, el 14 se medirá con México, el 13 de noviembre jugará contra Canadá y el 18 cerrará el año ante Nueva Zelanda.
El desempeño de Corea del Sur también será clave, recordando que el conjunto asiático enfrentará a Brasil y Paraguay en la fecha FIFA de octubre, mientras que en noviembre se medirá a Bolivia y está a la espera de confirmar otro duelo para ese mes.
Así se reparte las selecciones en los 4 bombos del Mundial 2026
La FIFA definió que en el sorteo del Mundial los 12 mejores del ranking ocuparán el bombo 1 como cabezas de serie, mientras que el resto de selecciones se organizarán de forma progresiva en los demás bombos, hasta el puesto 23 para conformar el bombo 2, hasta la casilla 37 para el bombo 3 y las restantes conformarán el bombo 4.
