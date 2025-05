Raphinha rompió el silencio con Luis Díaz: no le agrada la llegada del colombiano

Raphinha fue tajante y le dejó un claro mensaje al futbolista colombiano en caso de que se llegue a concretar su traspaso a la escuadra 'culé' y es que él se ha ganado un puesto en la titular indiscutible de Hansi Flick y si Luis Díaz quiere ganarse uno también deberá hacerlo mucho mejor.

"El Barça es un club grande, un club exigente, y si no das lo que la gente espera, es normal que te critiquen. No estoy aquí por regalo de nadie, estoy aquí por mi trabajo. No me importa nada que llegue competencia, con la importancia que he tenido esta temporada, no voy a decir que soy un jugador indiscutible, pero cualquiera que llegue tendrá que trabajar más que yo".