Rashford pone al Barcelona en dilema: ¿bloqueo inminente?

Pese a los problemas financieros, el club culé ha conseguido cerrar buenos negocios para la segunda temporada de Hansi Flick y lo cierto es que uno de los más destacados se encuentra en el frente de ataque con la llegada de Marcus Rashford cedido desde la Premier League.

Sin embargo, esto no es garantía para un equipo como el Barcelona y la necesidad de contar con varios jugadores en cada zona del campo es casi que una obligación. De esta forma, el Barca estaría más que interesado en hacerse con los servicios de Cardoso Varela delantero de 16 años del Dinamo Zagreb que ya ha llamado la atención de los equipos más poderosos del viejo continente.

¿Rashford seguirá en Barcelona?

La economía del club no permitiría un fichaje de proyección como el de Varela, uno de los deseos de Deco desde la gerencia deportiva del equipo, por lo que una de las opciones más que claras es que el Barcelona haga efectiva la opción de compra del delantero inglés Marcus Rashford que equivale a unos 30 millones de euros y puede dar más seguridad en el frente de ataque que un jugador con proyección.

"Unirme al Barça me ha dado nueva energía, un nuevo estilo y un nuevo país por explorar.

Siento que el equipo encaja a la perfección conmigo y que puedo ayudarles mucho. Es un gran paso y soy optimista de cara al futuro", mencionó el exjugador del Manchester United recientemente sobre su llegada a España, en donde acumula tres goles y cinco asistencias en diez partidos.

"Estoy en un buen momento, pero sé que no he alcanzado mi máximo potencial. Después de una temporada difícil, necesitaba ese reinicio para recuperar mi mejor versión", respondió sobre su opción de llegar con ritmo al Mundial 2026 gracias a su temporada con el Barcelona.