Rayo Vallecano vs Villamuriel 29 de octubre Hora y Canal para ver a James en Copa del Rey

Este martes 29 de octubre se disputa la primera ronda de la Copa del Rey y el Rayo Vallecano visita al Villamuriel en e Campo Municipal Rafael Vázquez Sedano.

Sin duda, se espera poder ver a James Rodríguez en el terreno de juego, pues el mediocampista colombiano no ha tenido muchos minutos en el equipo, pero lo cierto es que el entrenador del equipo, Iñigo Pérez, confirmó su interés en darle minutos a todos los jugadores del equipo para el compromiso de Copa del Rey y se espera que James vuelva al terreno de juego.

Le puede interesar: El balón de oro reivindica al jugador “total”, pero lo merecía el año pasado!

"Me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad", concluyó Pérez.

Por eso, este martes 29 de octubre a las 13:00 horas de Colombia, James cuenta con la oportunidad de volver a disputar minutos con el equipo en una competencia tan importante y prestigiosa como lo es la Copa del Rey.

Lea también: Angustia en Santa Fe: el motivo por el que no entrarían a cuadrangulares

El compromiso de la primera ronda de la competencia se podrá ver en Sudamérica por DSports y DGO.

Vale la pena mencionar que el Rayo suma dos triunfos, una derrota y un empate en sus últimos cuatro compromisos, por lo que buscarán un triunfo en este duelo de mitad de semana.