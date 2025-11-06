Real Betis vs Lyon EN VIVO hora y canal para ver Europa League

Real Betis del "Cucho" Hernández y Nelson Deossa juega hoy la cuarta fecha de la fase de liga de la Europa League contra el Olympique de Lyon en el estadio La Cartuja por las obras en el Benito Villamarín.

El Betis llega a este encuentro como 17 con solo 5 puntos de 9 posibles hasta el momento por lo que más allá de ir invictos, 1 victoria y 2 empates, llegana este partido necesitados de los tres puntos. El Lyon por su parte llega con puntaje perfecto, 9 de 9 en los tres primeros partidos y con un gran juego colectivo.