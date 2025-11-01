Real Cartagena se enfrenta a Boca Juniors de Cali en el partido por la fecha 1 de los cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-ll. Los de la heroica buscarán un triunfo para apuntar a la aprte alta de la tabla en el arranque de las semifinales.

Para esta oportunidad, el cuadro de la ciudad amuralla llega en medio de dudas sobre lo que será el futuro del equipo con la obligación de sumar una victoria para arrancar bien posicionado en las semifinales. Sin embargo, el elenco auriverde arriba a la deriva por la presión en la tabla de ganar para no perder terreno de inicio.

Del lado del onceno caleño, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita arrancar con pie derecho la fase de cuadrangulares, sabiendo que es clave ganar sus duelos en casa y sumar de visitante, para llegar a las finales.