Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 15:39
Real Cartagena Vs Patriotas EN VIVO HOY 20 de noviembre Torneo BetPlay
Real Cartagena y Patriotas se enfrenan en la fecha 5 de los cuadrangulares.
Real Cartagena recibe este jueves 20 de noviembre a Patriotas de Boyacá en el estadio Jaime Morón León en partido válido por la fecha 5 del grupo B en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.
El equipo heroico afronta el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria para continuar con las aspiraciones para llegar a la final del semestre.
Real Cartagena cuenta con seis puntos, mientras que Real Cundinamarca, que se mide con Boca Juniors, es líder con siete unidades.
Por otro lado, Patriotas intentará dar la sorpresa para seguir con aspiraciones para llegar a la final.
🔰 CONVOCADOS 📋 | Estos son nuestros jugadores elegidos 💪🏼 para buscar el triunfo 🆚 Patriotas, esta tarde en el Jaime Morón 🏟️— Real Cartagena (@RealCartagena) November 20, 2025
Presentado por DiDi 🟠#LoHaremosREAL #RealSomosTodos pic.twitter.com/ZgkaKsLWiZ
Real Cartagena Vs Patriotas EN VIVO fecha 5 del Torneo BetPlay: hora y cómo VER
El partido entre Real Cartagena contra Patriotas por la fecha 5 de los cuadrangulares en el Torneo BetPlay se disputa este jueves 20 de noviembre a partir de las 5:10 de la tarde, horario colombiano.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Win Sports +.
Fuente
Antena 2