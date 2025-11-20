Real Cartagena Vs Patriotas EN VIVO HOY 20 de noviembre Torneo BetPlay

Real Cartagena recibe este jueves 20 de noviembre a Patriotas de Boyacá en el estadio Jaime Morón León en partido válido por la fecha 5 del grupo B en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

El equipo heroico afronta el compromiso con el objetivo de sumar una nueva victoria para continuar con las aspiraciones para llegar a la final del semestre.

Real Cartagena cuenta con seis puntos, mientras que Real Cundinamarca, que se mide con Boca Juniors, es líder con siete unidades.

Por otro lado, Patriotas intentará dar la sorpresa para seguir con aspiraciones para llegar a la final.