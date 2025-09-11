Real Madrid aclaró el futuro de Linda Caicedo: "Es solo un trámite"

Llegó la hora definitiva para el Real Madrid Femenino que busca llegar lejos en la UEFA Champions League. Las ‘Merengues’ deberán afrontar el primer reto en la competencia internacional ante el Eintracht Frankfurt en la tercera ronda con miras de cerrar la serie en casa e intentar clasificar a la fase de grupos en siguientes fases.

Hace unos días sorprendió una información de la periodista Sandra Riquelme que afirmó que, "obre la ausencia de Linda Caicedo en la lista A para la Champions, la colombiana aparece en la B". Además, sentenció que cumplía los requisitos porque ya lleva dos temporadas completas en el Real Madrid.

Real Madrid todavía no ha dicho absolutamente nada de la decisión de inscribir en la lista B a Linda Caicedo, pero en horas definitivas, parece curioso que el elenco blanco tuvo en cuenta en la convocatoria a la atacante vallecaucana para enfrentar al Eintracht Frankfurt y, sumado a lo anterior, Linda ya jugó en la Liga de España contra Logroño y Atlético de Madrid.

DESDE ESPAÑA ACLARARON LA INSCRIPCIÓN DE LINDA CAICEDO EN REAL MADRID

Sin duda alguna, esta noticia que apareció de la inscripción en la lista B en el Real Madrid sonaba como una posibilidad de que la habían dejado afuera de la Champions League, o bien, que eran sus últimas horas en la capital española con un posible traspaso.

Guillermo Díaz Díaz explicó en Somos La Titular lo que está pasando con Linda Caicedo en el Real Madrid, “el mensaje que envían a Colombia es calma, calma que Linda Caicedo no está lesionada, no se va a ir del Real Madrid, porque se pensaba hacer un intercambio con Barcelona de traerse a Salma Paralluelo y entregarles a Linda”, ese fue un parte de tranquilidad indicando que no hay planes de salir de la colombiana.

Posteriormente, continuó explicando que, “Linda Caicedo es pieza clave para Pau Quesada y el hecho de que esté en la lista B de cara a la Champions Femenina es simplemente porque el Real Madrid necesita tener más cupos para inscribir jugadoras en la lista A. Linda es de las pocas jugadoras que cumple con los requisitos para ser inscrita en la lista B porque ya es la tercera temporada consecutiva de Linda y es uno de los requisitos”.

Esto es un trámite que hacen en el equipo masculino y en el femenino. Es algo habitual y también llamó la atención en el club de hombres con la inscripción de Franco Mastantuono con el Real Madrid Castilla, pero juega en el primer equipo. Bajo ese panorama, no hay ningún problema con su presencia en la Champions y en la Liga F.

LINDA CAICEDO PREPARA SU DEBUT EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Pese a que está en la lista B de la Champions League, la jugadora de la Selección Colombia no tendría problemas para ser titular en el primer encuentro de la serie de la tercera ronda ante el Eintracht Frankfurt este jueves 11 de septiembre. Seguramente, Pau Quesada tendrá a Linda Caicedo como inicialista en el debut del torneo internacional.

Para Linda Caicedo esta tercera temporada en Real Madrid será determinante en busca de los títulos que le han hecho falta. La hegemonía del Barcelona, tanto en España como en la Champions League son la pesadilla de la atacante de la Selección Colombia y del cuadro blanco.