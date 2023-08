Ancelotti se cansa de Mbappé y le cierra la puerta del Madrid: "La plantilla está cerrada"

Kylian Mbappé parece estar en la puerta de lo que será una nueva renovación con el PSG. El delantero francés tenía todo listo para marcharse de la capital francesa, pero la salida de Neymar hacia el Al Hilal dio un giro a la historia.

Según las revelaciones desde suelo europeo, el atacante ´galo' tendría muchas opciones de continuar su carrera en la Ligue 1 por un largo tiempo. La situación parecía lejos de resolverse en un principio, pero con las últimas conversaciones parece que los puntos se acercan entre ambas partes.

La evolución de los diálogos entre el club y el jugador afectarían al tercero en discordia. Real Madrid decidió cerrarle la puerta al futbolista debido a que considera que su plantilla para la presente temporada está completa.

Carlo Ancelotti fue el encargado de manifestar que el club no pretende hacer más contrataciones. Para el entrenador italiano queda claro que el equipo no sumará más jugadores a su plantilla antes del 31 de agosto.

“Creo que no (no llegará o saldrá más nadie). La plantilla está cerrada y todos los jugadores que tenemos están focalizados en esta temporada. ¿Si alguien puede cambiar de idea? No lo sé, pero no tengo miedo”.

La casa blanca sabe que si Mbappé extiende su contrato con PSG, se cerrarán las puertas del Santiago Bernabéu. Los merengues quieren que el jugador aguante la presión sin renovar y pueda llegar como agente libre en 2024

Real Madrid esperará hasta el 31 de agosto para saber que pesará con el francés. En caso de que Kylian decida renovar con el PSG, la puerta del Bernabéu quedará cerrada por largo tiempo.