Hay revuelo con Linda Caicedo; Real Madrid le tendría fuerte restricción
El gobierno local había sugerido aplazar el partido por los hechos sucedidos en el Movistar Arena.
La semana pasada se dio a conocer, por parte de la Revista France Football, los futbolistas candidatos a los premios que conforman el Balón de Oro, prestigioso evento que se entregó por primera vez en 1956 y que se ha realizado algo más de 60 veces.
Pues bien, en la edición anterior en la que fue galardonado el mediocampista español Rodri, el Real Madrid tomó una distancia importante con este evento al considerar que la elección al mejor jugador del año no fue acertada y que el premio debía ser para Vinícius Junior, decidiendo entonces no asistir a la ceremonia ni festejar el reconocimiento al mejor club que le dieron al cuadro ‘merengue’.
Linda Caicedo tendría prohibido recibir premio en el Balón de Oro
La delantera colombiana de apenas 20 años, Linda Caicedo, destacada futbolista que es figura en la selección nacional y que la temporada pasada con el Real Madrid anotó 7 goles y dio 4 asistencias en 25 partidos disputados, fue postulada al Trofeo Kopa que la Revista France Football ofrece a la mejor jugadora joven de la pasada campaña.
Pues bien, en medios españoles indican que no hay señal alguna de que el Real Madrid se reconcilie con este premio y, al contrario, se prevé que su postura continúe como sigue siendo desde el año pasado, cuando trataron al Balón de Oro como un premio inexistente.
Nominated for the 2025 Women’s Kopa Trophy ⤵️@Linda__caicedo@realmadridfem@FCFSeleccionCol#ballondor pic.twitter.com/Ei7mMDsIfG— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
Real Madrid está divorciado con el Balón de Oro
“Ahora, casi un año después de aquello, la gran incógnita es si el 22 de septiembre de 2025 se repetirá una escena similar a la del curso pasado, cuando nadie viajó en representación de la entidad. De hecho, se le premió como mejor equipo de 2024 y nadie recogió el trofeo”, dice el diario Marca.
“El enfado del Real Madrid con el Balón de Oro continúa, como se puede ver en su silencio sobre los nominados y todo apunta que tampoco acudirán a la gala de este año”, dice Mundo Deportivo, señales que ponen a Linda Caicedo al margen del premio si incluso llega a ganarlo, un reconocimiento que tiene grandes posibilidades de obtener.
