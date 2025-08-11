Hay revuelo con Linda Caicedo; Real Madrid le tendría fuerte restricción

La semana pasada se dio a conocer, por parte de la Revista France Football, los futbolistas candidatos a los premios que conforman el Balón de Oro, prestigioso evento que se entregó por primera vez en 1956 y que se ha realizado algo más de 60 veces.

Pues bien, en la edición anterior en la que fue galardonado el mediocampista español Rodri, el Real Madrid tomó una distancia importante con este evento al considerar que la elección al mejor jugador del año no fue acertada y que el premio debía ser para Vinícius Junior, decidiendo entonces no asistir a la ceremonia ni festejar el reconocimiento al mejor club que le dieron al cuadro ‘merengue’.

