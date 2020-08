Real Madrid, dispuesto a bajar el valor de James para encontrarle equipo

Los días pasan y el futuro de James Rodríguez es cada vez más confuso, pues aunque no se sabe dónde jugará, está claro que no tiene lugar en Real Madrid y en el equipo 'merengue' ya no saben qué hacer para deshacerse del colombiano, quien no es tenido en cuenta por Zidane ni para ocupar un lugar dentro del banco de suplentes. En ese sentido, el club estaría buscando alternativas y parece dispuesto a todo, para sumar algo de dinero y encontrarle un club al colombiano.

De tal manera, en las últimas horas el diario 'Sport' señaló que, entendiendo las necesidades del mercado y de la economía, el club blanco de la capital español estaría listo a reducir notablemente el valor de transferencia del volante, situación que también aplicaría para Gareth Bale, con tal de encontrarles un nuevo lugar y sumar algunos euros, algo que no han podido concretar en los pasados dos mercados de fichajes.

Bajo esta situación y ocurrido lo del jueves con Atlético Madrid, el equipo 'colchonero' sería una oportunidad, sin embargo, también se espera que bajando su costo de fichaje y, si el colombiano está dispuesto a negociar su salario, se le encuentre pronto un nuevo club donde pueda recuperar todo su fútbol, tenga más minutos y se le permita volver a consolidarse como lo hizo tras su aparición en el equipo madrileño.

En cuanto a Bale, la situación resulta muy parecida, es otro salario alto y, aunque su costo de transferencia es mucho mayor al de James, el mismo también sufriría una importante modificación, por lo que se espera que estas dos sean las dos transferencias más grandes de un plantel que ya aseguró el regreso de Odegaard y dejaría partir a Brahim Díaz y Mariano, ya que tampoco serían tenidos en cuenta por Zinedine Zidane.