Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 07:55
Real Madrid en alerta por la "Mbappedependencia": Hace el 55% de los goles
El delantero francés sin duda alguna es el mejor jugador del equipo, pero sin él el Madrid sería otra cosa.
La temporada del Real Madrid avanza con números sobresalientes, pero también con una alerta evidente y es la enorme dependencia del equipo de Xabi Alonso en Kylian Mbappé. El francés ya suma 22 goles y ha sido determinante tanto en Champions como en LaLiga. Sin embargo, si se retiraran sus anotaciones del registro, el panorama deportivo del club sería radicalmente distinto y mucho más preocupante.
El impacto de Mbappé en Champions: de candidato a borde del abismo
En la Champions League, los goles del francés han sido mucho más que un aporte, han sido prácticamente un salvavidas. Mbappé fue responsable directo de las victorias ante Olympiacos y Marsella, encuentros que sin sus cinco anotaciones habrían terminado en derrotas para el equipo blanco.
Si esos tantos se eliminaran, el Real Madrid tendría solo 6 puntos en la tabla general del formato de liga, cayendo al puesto 22 del ranking y quedando a muy pocos lugares de una eliminación temprana de toda competencia internacional para enero. La realidad sería opuesta a la que vive hoy, de pelear por la parte alta, a luchar por no quedar fuera de Europa.
El rendimiento individual del 10 rompió marcas, sus cuatro goles ante Olympiacos lo convierten en el primer madridista en lograr un póker en Champions desde las eras de Benzema y Cristiano Ronaldo.
Cómo cambiaría LaLiga: del liderato a perder el podio
La historia se repite en el torneo local. Kylian no solo es el máximo anotador de LaLiga, sino la pieza que sostiene buena parte de los puntos del equipo. Si se excluyeran sus goles de los marcadores, el Real Madrid habría perdido 8 puntos, una cifra que lo sacaría del liderato para dejarlo en el cuarto lugar, por debajo de Atlético de Madrid, Villarreal y Barcelona.
Mbappé representa por sí solo el 55% de todos los goles del equipo esta temporada. Cuadruplica las cifras de Vinicius, segundo en la lista con apenas cinco tantos. La dependencia es tan evidente que, sumando Champions y Liga, sin las anotaciones del francés el Madrid habría dejado escapar 14 puntos de los 42 disputados.
Incluso el propio Mbappé ha sido autocrítico. En vez de respaldarse en la idea de “dependencia”, él se responsabiliza:
“No digas dependencia. Soy responsable porque no hemos ganado y mi trabajo es marcar goles. Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar”.
Un Real Madrid competitivo, pero sostenido por una sola figura
Los números dejan una conclusión inevitable, el Real Madrid compite al máximo nivel, pero gran parte de su temporada se sostiene sobre los goles de Kylian Mbappé. Su impacto es gigantesco, su influencia indiscutible y sus cifras, extraordinarias. Sin embargo, también expone una fragilidad estructural y es la falta de acompañamiento goleador y un equipo que sufriría un desplome inmediato sin su estrella.
Con diciembre y un duelo ante el Manchester City en el horizonte, el Madrid necesita que su estructura ofensiva responda… antes de que su dependencia se convierta en un riesgo irreparable.
Fuente
Antena 2