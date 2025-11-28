Real Madrid en alerta por la "Mbappedependencia": Hace el 55% de los goles

El impacto de Mbappé en Champions: de candidato a borde del abismo

En la Champions League, los goles del francés han sido mucho más que un aporte, han sido prácticamente un salvavidas. Mbappé fue responsable directo de las victorias ante Olympiacos y Marsella, encuentros que sin sus cinco anotaciones habrían terminado en derrotas para el equipo blanco.

Si esos tantos se eliminaran, el Real Madrid tendría solo 6 puntos en la tabla general del formato de liga, cayendo al puesto 22 del ranking y quedando a muy pocos lugares de una eliminación temprana de toda competencia internacional para enero. La realidad sería opuesta a la que vive hoy, de pelear por la parte alta, a luchar por no quedar fuera de Europa.

El rendimiento individual del 10 rompió marcas, sus cuatro goles ante Olympiacos lo convierten en el primer madridista en lograr un póker en Champions desde las eras de Benzema y Cristiano Ronaldo.

Cómo cambiaría LaLiga: del liderato a perder el podio

La historia se repite en el torneo local. Kylian no solo es el máximo anotador de LaLiga, sino la pieza que sostiene buena parte de los puntos del equipo. Si se excluyeran sus goles de los marcadores, el Real Madrid habría perdido 8 puntos, una cifra que lo sacaría del liderato para dejarlo en el cuarto lugar, por debajo de Atlético de Madrid, Villarreal y Barcelona.

Mbappé representa por sí solo el 55% de todos los goles del equipo esta temporada. Cuadruplica las cifras de Vinicius, segundo en la lista con apenas cinco tantos. La dependencia es tan evidente que, sumando Champions y Liga, sin las anotaciones del francés el Madrid habría dejado escapar 14 puntos de los 42 disputados.

Incluso el propio Mbappé ha sido autocrítico. En vez de respaldarse en la idea de “dependencia”, él se responsabiliza:

“No digas dependencia. Soy responsable porque no hemos ganado y mi trabajo es marcar goles. Kylian no ha marcado y Kylian tiene que marcar”.