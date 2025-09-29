Real Madrid insiste por condena contra el Barcelona en 'Caso Negreira'

La estrategia del club madrileño ya no es tan prudente como en meses anteriores. El equipo legal merengue entiende que esas manifestaciones públicas, ofrecidas en entrevistas y tertulias deportivas, no son simples opiniones, sino indicios clave de una posible “finalidad corruptora” detrás de los desembolsos al exárbitro. De esta manera, el Madrid busca que las autoridades judiciales incorporen estas intervenciones al sumario como elementos de peso.

Entre las voces que han despertado mayor interés está la del expresidente azulgrana, Joan Gaspart. En su momento, aseguró que desconocía los informes arbitrales que habría elaborado Negreira, pero al mismo tiempo afirmó que, de existir, los vería “lógicos” y “no necesariamente ilegales”. Más aún, dejó caer una frase que resuena con fuerza: “un servicio ilegal en el Barça lo sabría seguro el presidente”. Estas contradicciones son vistas por el Madrid como material de apoyo para su acusación.

Otro de los exdirectivos señalados es Toni Freixa, quien fue mucho más directo al declarar que “todas las juntas directivas lo sabían”. Según la perspectiva de los abogados del club blanco, esta afirmación rompe cualquier intento de minimizar la responsabilidad institucional y coloca al Barça en una situación delicada frente a los jueces.

No menos relevantes resultan las palabras de Albert Perrín, quien admitió que en el club se pensaba que “era mejor seguir pagando o nos perjudicarán”. En la misma línea, Alfons Godall apuntó que “en la RFEF se cuecen los árbitros”, insinuando una relación poco transparente entre la federación y el cuerpo arbitral. Estos comentarios, en apariencia informales, cobran ahora un valor procesal que puede complicar la defensa azulgrana.