Real Madrid le tendría remplazo a Vinicius: sería una estrella mundial
Real Madrid sabe que el brasileño podría dejar el club tras el final de temporada.
Real Madrid vive días de incertidumbre en medio de un nuevo conflicto interno. Las negociaciones con Vinícius Júnior para extender su contrato se han complicado más de lo previsto, lo que ha encendido las alarmas en la directiva blanca. Las exigencias económicas del brasileño, consideradas excesivas por los altos mandos del club, han generado un ambiente de tensión que podría derivar en su salida.
El extremo sudamericano, con contrato vigente hasta 2027, ha solicitado una mejora salarial que lo coloque al mismo nivel de Kylian Mbappé, recientemente incorporado con un contrato privilegiado. Sin embargo, la dirigencia merengue, encabezada por Florentino Pérez, mantiene una política estricta que busca evitar desequilibrios en la parte financiera.
Por ello, la propuesta actual ronda los 20 millones de euros por temporada, una cifra importante, pero lejos de lo que pide el jugador. Si el acuerdo no se concreta, el Madrid no descarta una venta millonaria el próximo verano.
Ante la posible partida de su figura brasileña, el club blanco habría reactivado el interés por Erling Haaland. Aunque el delantero del Manchester City tiene contrato hasta 2034, su entorno mantiene abierta la posibilidad de un cambio de aires en el mediano plazo.
Desde Inglaterra ya circulan versiones sobre su disposición a escuchar ofertas, y el Real Madrid podría lanzar una ofensiva si se concreta la salida de Vinícius. En ese escenario, una venta cercana a los 200 millones de euros serviría para financiar la operación.
Más allá del impacto económico, la salida de Vinícius representaría un golpe deportivo. El brasileño ha sido un jugador determinante en los títulos recientes del conjunto madrileño y su adiós implicaría el cierre de una etapa. Por su parte, la llegada de Haaland traería una revolución táctica para ver su potencia junto a otra figura como Mbappé.
¿Adios a Vinícius Jr, hola a Erling Haaland? 🤔🤍— TNT Sports México (@tntsportsmex) October 29, 2025
Real Madrid y el brasileño se separan, el Androide podría llegar...#TNTSportsMex pic.twitter.com/4ddI9Ff9VR
El Madrid deberá evaluar varios aspectos antes de tomar una decisión definitiva. En primer lugar, el equilibrio salarial, que Florentino Pérez ha protegido como una prioridad desde hace años. Luego, la reacción del vestuario y de la afición, que podrían resentirse ante la marcha de uno de los jugadores favoritos del entorno merengue.
Si Real Madrid logra renovar a Vinícius en términos razonables, asegurará estabilidad y continuidad en su proyecto. Pero si el pulso económico se rompe, la puerta quedará abierta para un fichaje de impacto global que también representaría un movimiento estratégico por el poder goleador de Haaland.
