Real Madrid le tendría remplazo a Vinicius: sería una estrella mundial

Por ello, la propuesta actual ronda los 20 millones de euros por temporada, una cifra importante, pero lejos de lo que pide el jugador. Si el acuerdo no se concreta, el Madrid no descarta una venta millonaria el próximo verano.

Ante la posible partida de su figura brasileña, el club blanco habría reactivado el interés por Erling Haaland. Aunque el delantero del Manchester City tiene contrato hasta 2034, su entorno mantiene abierta la posibilidad de un cambio de aires en el mediano plazo.

Desde Inglaterra ya circulan versiones sobre su disposición a escuchar ofertas, y el Real Madrid podría lanzar una ofensiva si se concreta la salida de Vinícius. En ese escenario, una venta cercana a los 200 millones de euros serviría para financiar la operación.

Más allá del impacto económico, la salida de Vinícius representaría un golpe deportivo. El brasileño ha sido un jugador determinante en los títulos recientes del conjunto madrileño y su adiós implicaría el cierre de una etapa. Por su parte, la llegada de Haaland traería una revolución táctica para ver su potencia junto a otra figura como Mbappé.