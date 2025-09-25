Real Madrid presiona a la justicia por decisión con Barcelona sobre el 'Caso Negreira'

Desde la prensa madrileña se recalca que el club blanco ha cambiado su rol en la causa. En “El Madrid es acusación y no acusado” se enfatiza que el equipo merengue “no es el presunto infractor, sino que actúa como acusación particular frente al Barça”.

Este giro ha provocado que el foco ya no esté en posibles vínculos del Madrid con los árbitros, sino en la capacidad de probar responsabilidades del conjunto azulgrana. Según el texto, las críticas lanzadas por Sandro Rosell contra el club capitalino carecen de “evidencias concretas” y no desvirtúan la postura del actual querellante.

Allí también se subraya que la clave del proceso está en demostrar la relación entre los pagos y algún trato favorable en el arbitraje. En ese sentido, se insiste en que la verdadera carga probatoria recae sobre quienes señalan irregularidades.

Real Madrid ha decidido actuar como denunciante y por ello debe aportar indicios sólidos, mientras que el Barcelona y sus exdirectivos deberán defenderse con argumentos sólidos que verifiquen el destino de los dineros para sostener su posición acerca de los informes pedidos a Enriquez Negreira.

Las declaraciones del hijo de Negreira aportan un giro inesperado a este caso. Javier Enríquez Romero reveló que su padre recibió “7,5 millones de euros” del Barça entre 2001 y 2018 y que esa suma no correspondería a los informes técnicos que la institución catalana afirma haber contratado.

Él mismo asegura haber cobrado apenas “60.000 euros” y confiesa que desconocía la relación directa con el club hasta 2021, cuando afloraron las inspecciones fiscales. Además, calificó los pagos como “poco éticos” y desmintió la versión de Joan Laporta, quien defendió esos desembolsos como remuneraciones legítimas.