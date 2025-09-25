Actualizado:
Real Madrid presiona a la justicia por decisión con Barcelona sobre el 'Caso Negreira'
Real Madrid ha iniciado una campaña para demostrar que fue perjudicado durante varios años para favorecer al onceno culé.
La trama del Caso Negreira sigue encendiendo el debate en el fútbol español entre las posiciones del Barcelona y Real Madrid. En las últimas semanas, han surgido nuevas revelaciones que agitan un proceso judicial que no parece tener fin.
Por un lado, se resalta que el Madrid no figura como investigado, sino que se ha convertido en acusador directo. Por otro, las declaraciones del hijo de Enríquez Negreira ante la jueza añaden más presión sobre el Barça, poniendo en entredicho la versión oficial de los pagos realizados durante casi dos décadas.
Desde la prensa madrileña se recalca que el club blanco ha cambiado su rol en la causa. En “El Madrid es acusación y no acusado” se enfatiza que el equipo merengue “no es el presunto infractor, sino que actúa como acusación particular frente al Barça”.
Este giro ha provocado que el foco ya no esté en posibles vínculos del Madrid con los árbitros, sino en la capacidad de probar responsabilidades del conjunto azulgrana. Según el texto, las críticas lanzadas por Sandro Rosell contra el club capitalino carecen de “evidencias concretas” y no desvirtúan la postura del actual querellante.
Allí también se subraya que la clave del proceso está en demostrar la relación entre los pagos y algún trato favorable en el arbitraje. En ese sentido, se insiste en que la verdadera carga probatoria recae sobre quienes señalan irregularidades.
Real Madrid ha decidido actuar como denunciante y por ello debe aportar indicios sólidos, mientras que el Barcelona y sus exdirectivos deberán defenderse con argumentos sólidos que verifiquen el destino de los dineros para sostener su posición acerca de los informes pedidos a Enriquez Negreira.
Las declaraciones del hijo de Negreira aportan un giro inesperado a este caso. Javier Enríquez Romero reveló que su padre recibió “7,5 millones de euros” del Barça entre 2001 y 2018 y que esa suma no correspondería a los informes técnicos que la institución catalana afirma haber contratado.
Él mismo asegura haber cobrado apenas “60.000 euros” y confiesa que desconocía la relación directa con el club hasta 2021, cuando afloraron las inspecciones fiscales. Además, calificó los pagos como “poco éticos” y desmintió la versión de Joan Laporta, quien defendió esos desembolsos como remuneraciones legítimas.
🚨 EL REAL MADRID APRIETA POR EL CASO NEGREIRA— NoKai (@nokai) September 25, 2025
La directiva del Real Madrid vigila cada movimiento del caso y no piensa dejar escapar la ocasión de RECLAMAR UNA INDEMNIZACIÓN HISTÓRICA por los años de pagos a Negreira.
RMTV seguirá destapando las PRUEBAS: comparativas… pic.twitter.com/dYCOiu9yHy
A su salida del juzgado, Javier Enríquez Romero resumió con contundencia: “He defendido la verdad que conozco”. Estas frases golpean la estrategia del club y dejan la sensación de que dentro de la familia Negreira también hay grietas que podrían complicar la defensa del Barcelona.
Mientras el Real Madrid se blinda como denunciante, el Barça y sus dirigentes deben preparar respuestas más allá de la retórica pública. Lo que está en juego no solo es una posible sanción legal, sino también la credibilidad del fútbol español y la confianza de millones de aficionados en la integridad de las competiciones.
