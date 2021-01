Real Madrid: ¿Qué posibilidades hay para el regreso de Bale?

El futuro de Gareth Bale en el Tottenham es una incertidumbre, a pesar de que se encuentra cómodo en la ciudad. Según el medio británico The Times, las constantes lesiones del delantero han puesto en duda su continuidad en el equipo que dirige el portugués José Mourinho.

Y es que las lesiones han perseguido a Bale a lo largo de su carrera. Recién llegó a Inglaterra, el jugador se lesionó su rodilla, por lo cual debió ausentarse de los tres primeros compromisos de la Premier League. Además de la lesión de rodilla, se le sumó una de la pantorrilla que lo dejó por fuera de la semifinal de la Carabao Cup, y entre jornadas de recuperación y adaptación, Bale solo ha jugado 12 partidos desde su arribo al club.

A pesar de que Mourinho dio vía libre para su regreso, el jugador ha tenido pocos minutos dentro del terreno de juego, pero en el Tottenham se siente mucho mejor que en el Real Madrid, donde es uno de los referentes del club.

Según The Times, los directivos no están del todo satisfechos con lo mostrado por el jugador y por ende, estudian la opción de renovar la cesión pactada con el Madrid, la cual es por una temporada, puesto que el rendimiento de Bale solo ha dejado tres goles en sus presentaciones. No obstante, le darán una ‘segunda oportunidad’ para que el jugador de la Selección de Gales se recupere y vuelva a ser el mismo que brilló hace una década.

Hay que recordar que la tarea no es fácil porque en frente tiene una dura competencia como lo son sus compañeros, Erik Lamela, Lucas Moura y Steven Bergwijn, ya que Harry Kane y Son Heung-Min son piezas fundamentales dentro del esquema del técnico portugués.