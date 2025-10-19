Actualizado:
Dom, 19/10/2025 - 13:37
Real Madrid busca dar nuevo golpe: el crack que quiere toda Europa
El Real Madrid ya piensa en refuerzos para el resto de temporada.
El Real Madrid sigue encaminado en retomar su proyecto ganador de cara a lo que es esta temporada tras su cambio de entrenador y lo cierto es que una de las figuras del fútbol del viejo continente podría estar en carpeta de Florentino Pérez y la directiva del club blanco.
Sin duda, la mala temporada de Carlo Ancelotti obligó a un cambio en la dirección deportiva y ahora, bajo el mando de Xabi Alonso el club busca retomar su dominio en competiciones europeas, por lo que la rotación de la plantilla es más que fundamental.
Talento argentino volvería al Madrid
De esta forma, el Real Madrid buscaría traer de vuelta a un joven talento que surgió en las inferiores del club pero fue vendido al Como, pese a esto el Madrid se supo blindar y una cláusula le permitiría readquirir a Nico Paz, el jugador argentino que brilla en Italia.
“Puedo entender cuando un jugador tiene el hambre y el enfoque correcto para llegar a la cima, o si es solo momentáneo. Nico puede llegar tan lejos como quiera. Tiene el talento y las cualidades físicas", reconoció Cesc Fabregas, entrenador del Como.
El centrocampista de 21 años brilló en el triunfo del Como ante la Juventus y llegó a cuatro goles a lo largo de la temporada, además de ubicar de manera momentánea a su equipo en zona de Conference League dentro de la Serie A.
"Los niños y la gente se sienten identificados conmigo y es un sueño verlos con mi camiseta, cómo me tratan o se emocionan con una foto. Es un orgullo para mí", mencionó el argentino tras su buen momento.
Ahora, solo resta conocer los movimientos del Real Madrid de cara a los próximos mercados de transferencia para poder confirmar un reintegro del jugador al cuadro de España, en donde podría ser una pieza más que determinante en el proyecto de Xabi Alonso.
Fuente
ANTENA 2