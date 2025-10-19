Real Madrid busca dar nuevo golpe: el crack que quiere toda Europa

Talento argentino volvería al Madrid

De esta forma, el Real Madrid buscaría traer de vuelta a un joven talento que surgió en las inferiores del club pero fue vendido al Como, pese a esto el Madrid se supo blindar y una cláusula le permitiría readquirir a Nico Paz, el jugador argentino que brilla en Italia.

“Puedo entender cuando un jugador tiene el hambre y el enfoque correcto para llegar a la cima, o si es solo momentáneo. Nico puede llegar tan lejos como quiera. Tiene el talento y las cualidades físicas", reconoció Cesc Fabregas, entrenador del Como.

El centrocampista de 21 años brilló en el triunfo del Como ante la Juventus y llegó a cuatro goles a lo largo de la temporada, además de ubicar de manera momentánea a su equipo en zona de Conference League dentro de la Serie A.

"Los niños y la gente se sienten identificados conmigo y es un sueño verlos con mi camiseta, cómo me tratan o se emocionan con una foto. Es un orgullo para mí", mencionó el argentino tras su buen momento.

Ahora, solo resta conocer los movimientos del Real Madrid de cara a los próximos mercados de transferencia para poder confirmar un reintegro del jugador al cuadro de España, en donde podría ser una pieza más que determinante en el proyecto de Xabi Alonso.