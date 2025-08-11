Real Madrid saldría de una figura: negocio multimillonario con el City

Real Madrid podría concretar una operación de gran calibre con el Manchester City, en la que Rodrygo sería protagonista. El delantero brasileño estaría en la órbita del conjunto inglés por una cifra cercana a los 100 millones de euros, movimiento que se perfila como uno de los fichajes más resonantes del mercado. La noticia llega en un momento en que la plantilla merengue experimenta cambios y el jugador busca mantener un rol protagónico en el fútbol europeo.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid ha implicado una reconfiguración táctica que ha afectado el tiempo de juego de Rodrygo. El joven atacante, pieza clave en temporadas anteriores, ha visto reducida su participación en partidos importantes, lo que ha abierto la puerta a considerar alternativas fuera de España. Este escenario ha llamado la atención del Manchester City, club que ve en el brasileño una incorporación estratégica para reforzar su ataque.

En la Premier League, el Manchester City afronta bajas relevantes en su frente ofensivo, con la salida confirmada de jugadores como Jack Grealish, James McAtee y Savinho. Estas ausencias dejan vacantes que el equipo dirigido por Pep Guardiola necesita cubrir con urgencia. En este contexto, Rodrygo aparece como la opción ideal, no solo por su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintas posiciones en la delantera, sino también por su experiencia en competiciones de alto nivel.

El posible acuerdo por 100 millones de euros no es casualidad. Desde su llegada al Real Madrid en 2019 procedente del Santos FC, Rodrygo ha incrementado su valor de mercado gracias a sus actuaciones decisivas en Champions League y LaLiga. Ahora, el conjunto merengue estaría dispuesto a negociar su salida si la propuesta económica resulta atractiva y si el jugador da el visto bueno a un cambio de aires. Para el Manchester City, se trataría de una inversión justificada para asegurar un refuerzo de calidad inmediata.

La marcha de Rodrygo supondría para el Real Madrid la pérdida de un futbolista joven, rápido y con capacidad para desequilibrar en momentos clave. Sin embargo, el ingreso de una suma cercana a los 100 millones de euros permitiría al club blanco reforzar otras zonas de la plantilla y planificar futuros fichajes. En paralelo, el Manchester City ganaría un jugador en plenitud física y con experiencia en partidos de máxima exigencia, lo que encajaría con la filosofía ofensiva de Guardiola.

Para Rodrygo, recalar en el Manchester City significaría un reto de gran magnitud. Adaptarse a la intensidad de la Premier League y al sistema táctico del equipo celeste no sería tarea sencilla, aunque su talento y polivalencia le ofrecen un margen amplio para triunfar. De concretarse la operación, el brasileño tendría la oportunidad de consolidarse como uno de los nombres más destacados de Europa y de justificar una inversión millonaria que promete generar titulares durante toda la temporada.

Este posible traspaso reúne todos los ingredientes para convertirse en el gran bombazo del mercado: un jugador joven y cotizado, dos clubes de élite y una cifra astronómica. Si las negociaciones prosperan, el vínculo entre Real Madrid y Manchester City podría escribir un nuevo capítulo en la historia de los grandes fichajes del fútbol moderno.