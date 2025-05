Real Madrid se llena de refuerzos: jugador con pasado en River llegaría al equipo

Sin duda, el Real Madrid sigue buscando refuerzos para la próxima temporada ya que el conjunto que será dirigido por Xabi Alonso quiere llegar a lo más alto de las diferentes competencias en las que no pudo brillar en esta temporada.

Ancelotti se despide del Real Madrid

Para nadie es un secreto que volver a ser protagonista de la Champions League será uno de los principales objetivos del equipo que ya inicia a crear un nuevo proyecto deportivo tras la salida de Carlo Ancelotti.

"Ha sido un periodo muy bonito en el que todos lo hemos pasado muy bien, pero en la vida todo se acaba. Se acaba la vida, imagínate si acaba un periodo en un equipo de fútbol. Lo he pasado bien y mi seriedad y profesionalidad me pide acabar bien. Ha sido un periodo importante. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener. Es un club que voy a tener en el corazón", mencionó el veterano mandamás que llegará a la dirección técnica de Brasil.