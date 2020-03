Real Madrid también analiza la posibilidad de una baja salarial del plantel

En medio de la crisis por la falta de fútbol y pese a que Real Madrid se ha mostrado fuerte financieramente, hasta el momento, la no continuidad del fútbol y el panorama incierto respecto a la continuidad de la temporada, obligarían al equipo 'Merengue' a tomar las mismas determinaciones que varios clubes y recurrir al ERTE, para concluir el contrato de varios de sus trabajadores, así como pedir a sus futbolistas una rebaja salarial.

El equipo presidido por Florentino Pérez goza, actualmente, de suficiente capital como para mentenerse tranquilo, sin embargo, luego de la reunión de los clubes de fútbol con los dirigentes de La Liga, el club empezó a mostrar mayor preocupación por sus finanzas, pues no parece haber una pronta solución y, a medida que pasan los días, los gastos se siguen incrementando, por lo que no tendrían más posibilidades.

En las últimas horas se conoció que los jugadores de Barcelona se redujeron un 70% de su salario durante esta recesión y que, hasta que no se normalice la situación, no volverán a percibir las mismas ganancias. De igual manera, debido a este "ahorro", el club no estaría en obligación de despedir a tantos trabajadores como se tenía contemplado, algo que inicialmente era imposible de lograr.

Hay que destacar que equipos como Atlético de Madrid también se vieron obligados a tomar la misma decisión y que luego de la reunión entre dirigentes, realizada este martes se definió que la fecha tope para el reinicio de actividades será el 27 de junio, algo que de no concretarse se traducirá en el fin de la temporada de manera acelerada y tomando decisiones respecto a campeones, descensos y ascensos.