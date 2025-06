Real Madrid tomó decisión con Mbappé en Mundial de Clubes: “Descarte”

Poco a poco, el Mundial de Clubes 2025 está avanzando a gran velocidad en la primera edición de un torneo que llegó para quedarse. Real Madrid contó con un debut agriodulce en donde no se alcanzó a ver una cara nueva con Xabi Alonso que también hizo su estreno como entrenador del cuadro madrileño.

Un empate a un tanto con el Al Hilal que pudo ser peor para las ilusiones del Real Madrid por llegadas de Marcos Leonardo y de Sergej Milinikovic-Savic que inquietaron a Thibaut Courtois. Los españoles mejoraron en el segundo tiempo, pero extrañaron bastante nada más ni nada menos que a Kylian Mbappé que no pudo estar en el primer partido.

En la llegada a Estados Unidos, confirmaron un cuadro viral que complicó el estreno de Kylian Mbappé en el novedoso torneo. Con su ausencia, el Real Madrid no estuvo a la altura y extrañaron los más de cuarenta goles que marcó en su primera temporada con el club.

De hecho, no hubo mejoría con la gastroenteritis que lo aqueja y tuvo que ser hospitalizado el jueves 19 de junio. Afortunadamente, salió en la misma tarde y se unió a las sesiones de entrenamiento, pero las noticias que aparecen cerca del entorno del club y del francés no indican nada bueno.

LA MALA NOTICIA QUE SUFRIÓ EL REAL MADRID CON KYLIAN MBAPPÉ

Gonzalo García fue su reemplazo y el canterano logró poner el primero del partido a favor del Real Madrid. Un penalti complicó al cuadro español con anotación de Rúben Neves que puso la paridad final a un tanto. García sería idealmente el sustituto del francés en los partidos en los que no pueda estar el astro galo.

Desde que se confirmó la gastroenteritis, Kylian Mbappé parece estar destruido, según lo que mantienen en El Chiringuito de Jugones. Edu Aguirre, que tiene mucha cercanía al club blanco y que está en Estados Unidos cubriendo al equipo, afirmó que, “me dicen que está descartado para el domingo por lo que ha sufrido bastante. Vamos a ver cuándo se recupera. Estuve hablando con un médico y me hablan de unos diez días para estar al 100%”.

Además, mantiene que se está recuperando poco a poco, con cuidado en el hotel, “está recuperándose en el hotel, en un proceso de hidratación y tienen que meterle un montón de suero”. La idea según algunos medios españoles es que el astro francés pueda entrenar el sábado con el grupo realizando algunos ejercicios aérobicos.

¿CUÁNDO PODRÍA REGRESAR A LAS CANCHAS KYLIAN MBAPPÉ?

Todo parece indicar que Kylian Mbappé está descartado en el partido contra el Pachuca, pero podría ser de la partida contra el Red Bull Salzburgo. Por lo menos, es lo que está intentando apuntarle el Real Madrid que ha sentido la ausencia del francés.

Sin embargo, si se recupera idealmente en diez días, tampoco podría estar en la tercera jornada de la fase de grupos ante Salzburgo, dado que el encuentro es el 26 de junio. Llegaría a tiempo, pero tal vez no la 100% como mantuvo Edu Aguirre. La preocupación es bien grande, pues, el club sufrió bastante sin su máxima figura.