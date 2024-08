Real Madrid va por una joya colombiana: ya hay fecha para una oferta

🚨#Realmadrid tem em sua lista de monitoramento o colombiano de 20 anos, Miguel Monsalve do #Grêmio



Monsalve, está no monitoramento do clube espanhol a palomemos 2 anos, existe uma boa chance dependendo da evolução do jogador no Grêmio de proposta já ao final desta temporada. pic.twitter.com/58sOJYLQXL