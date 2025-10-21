Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 13:12
Real Madrid vendería joya que fichó en 60 millones de euros: se va en 2026
Real Madrid afrontará la partida de una de sus estrellas sudamericanas.
Real Madrid enfrenta su primer gran movimiento de cara al 2026. Todo apunta que Endrick, considerado una de las mayores promesas del fútbol brasileño, ha solicitado dejar el club blanco.
La noticia, revelada por Fabrizio Romano, ha causado revuelo en la capital española y encendió las alarmas en Valdebebas. La decisión del futbolista responde a una mezcla de frustración, falta de protagonismo y el deseo de asegurar un lugar en el próximo Mundial.
El brasileño, fichado del Palmeiras con apenas 18 años, llegó a la casa blanca rodeado de expectativas. Sin embargo, su paso por el equipo no ha sido el esperado: varias jornadas en el banquillo, escasa participación en encuentros decisivos y una evidente pérdida de confianza por parte del cuerpo técnico.
Su descontento quedó al descubierto tras el partido ante el Getafe, cuando fue captado pateando una botella al finalizar el compromiso, gesto que desató una oleada de especulaciones sobre su futuro inmediato.
Después de esa escena, Endrick se reunió con la directiva encabezada por Florentino Pérez para expresar su deseo de salir. El atacante considera que su crecimiento futbolístico depende de jugar con regularidad, algo que no ha conseguido en el conjunto merengue.
Su entorno cercano sostiene que necesita sumar minutos para no ver truncado su desarrollo y mantener vivas sus aspiraciones de representar a Brasil en el campeonato mundialista de 2026.
Más allá del presente, la prioridad del joven goleador es tener continuidad para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sabe que la competencia en la selección brasileña es feroz, y sin ritmo de juego, su convocatoria podría verse comprometida.
Por esa razón, tanto el jugador como su agente ya exploran opciones para una cesión en enero, lo que permitiría mantener el vínculo con el Real Madrid sin romper el proyecto a largo plazo.
🚨🇧🇷 Endrick, expected to leave Real Madrid on loan in January with talks already taking place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2025
The Brazilian wants to play more also ahead of World Cup 2026…
…and Real Madrid are understood to be open to a loan move for Endrick. 👀🔜 pic.twitter.com/dacH2q2vge
Fuentes cercanas al vestuario indican que el técnico Xabi Alonso comprende la situación y no se opondrá a la salida temporal del atacante. El entrenador considera que una experiencia fuera de España podría fortalecerlo, tanto mental como futbolísticamente.
Desde Brasil apuntan a qué clubes europeos y sudamericanos ya han mostrado interés en acogerlo, lo que abre una ventana de oportunidades para el joven prodigio.
La partida de Endrick representa más que una simple baja: es un recordatorio de lo complejo que resulta adaptarse a la exigencia del Santiago Bernabéu. Real Madrid apostó fuerte por su talento, pero la competencia interna y la necesidad de resultados inmediatos han dificultado su consolidación.
