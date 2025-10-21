Real Madrid vendería joya que fichó en 60 millones de euros: se va en 2026

Su descontento quedó al descubierto tras el partido ante el Getafe, cuando fue captado pateando una botella al finalizar el compromiso, gesto que desató una oleada de especulaciones sobre su futuro inmediato.

Después de esa escena, Endrick se reunió con la directiva encabezada por Florentino Pérez para expresar su deseo de salir. El atacante considera que su crecimiento futbolístico depende de jugar con regularidad, algo que no ha conseguido en el conjunto merengue.

Su entorno cercano sostiene que necesita sumar minutos para no ver truncado su desarrollo y mantener vivas sus aspiraciones de representar a Brasil en el campeonato mundialista de 2026.

Más allá del presente, la prioridad del joven goleador es tener continuidad para llegar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sabe que la competencia en la selección brasileña es feroz, y sin ritmo de juego, su convocatoria podría verse comprometida.

Por esa razón, tanto el jugador como su agente ya exploran opciones para una cesión en enero, lo que permitiría mantener el vínculo con el Real Madrid sin romper el proyecto a largo plazo.