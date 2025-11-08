Real Madrid vs Alhama EN VIVO, 8 de noviembre: hora y canal Liga Femenina

Nueva fecha de la Liga Española Femenina en la que el Real Madrid tiene que sacar la casta en condición de local frente al Alhama que será la rival de esta jornada con la necesidad de sumar tres puntos. Barcelona tropezó en la fecha pasada frente a la Real Sociedad y eso será vital para el cuadro madrileño y para las vascas.

En esta fecha, Real Madrid con Linda Lizeth Caicedo Alegría espera dar un nuevo golpe en la Liga F. A la espera de que juegue el Barcelona su partido pendiente frente al Deportivo La Coruña, si las madrileñas triunfan, quedarán a solo un punto de las catalanas.

Real Madrid nunca ha podido destronar al Barcelona, pero este puede ser el mejor escenario para poder dar el golpe y sacar al acérrimo rival de la primera posición. Las ‘Merengues’ jugarán este encuentro de la Liga F, y, posteriormente, tendrán fecha de la UEFA Champions League frente al Paris FC en condición de local.

Linda Caicedo entró en la lista de convocadas para este juego vital para las aspiraciones del Real Madrid frente al Alhama. La victoria les permitiría acercarse al Barcelona que tropezó después de varias jornadas imbatibles.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE REAL MADRID VS ALHAMA CF POR LA LIGA FEMENINA DE ESPAÑA ESTE SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

El partido entre Real Madrid vs Alhama CF por la Liga F de España será un examen ideal para el elenco madrileño para seguir compitiendo frente a frente con el Barcelona en la parte alta de la tabla de posiciones. El juego arrancará a partir de la 1 de la tarde en horario de Colombia y podrá verse por DAZN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO REAL MADRID VS ALHAMA CF

Colombia, Ecuador y Perú: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 2:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.