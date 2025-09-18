Real Madrid vs Frankfurt EN VIVO, 18 de septiembre: hora y canal para ver Champions Femenina

El formato de la Liga de Campeones Femenina se ajustó para que fuera similar al de la rama masculina. Real Madrid afrontará la tercera ronda con un marcador favorable que consiguieron en condición de visitante contra el Eintracht Frankfurt en la ida con un marcador de 1-2. Ahora es el turno de asumir el segundo partido para instalarse a la Liga.

En la rama masculina son 36 clubes participantes y los primeros ocho clasifican de manera directa para los octavos de final. En el caso de la Champions Femenina son 18 equipos en competencia y los primeros cuatro sellarán el paso a los cuartos de final. Del quinto al 12 hay Play-Offs para definir los rivales en la siguiente fase.

Real Madrid dio el primer golpe en Alemania con goles de Filippa Angeldal y Signe Bruun. Nicole Anyomi descontó para acortar las distancias que las separaban. Linda Caicedo fue titular en el juego de ida y ahora espera regresar a la alineación inicial después de ser suplente en la Liga F.

El Eintracht Frankfurt tendrá que dar el golpe para poder remontar una serie adversa que dejaron en Alemania. Necesitarán marcar dos goles para quedarse con la clasificación a la fase de liga. Una anotación las llevará a la definición desde el punto penal para definir la serie.

REAL MADRID VS EINTRACHT FRANKFURT ESTE JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE: HORA Y CANAL PARA VER LA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA

La definición entre el Real Madrid y Eintracht Frankfurt se jugará este 18 de septiembre en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Las alemanas esperan poder dar el golpe para eliminar a las españolas y seguir en la carrera en la Champions League Femenina. El partido será a la 1 de la tarde horario de Colombia y se podrá ver por DAZN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 2:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.