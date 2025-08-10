Real Oviedo, equipo que iba por James, fichó a un '9' colombiano

Real Oviedo es uno de los equipos españoles que ha empezado a ser motivo de búsqueda en internet por cuenta de los internautas colombianos, teniendo en cuenta que se rumoró que James Rodríguez podría recalar en este equipo luego de que su paso por Club León no ha generado los resultados esperados.

La relación entre Oviedo y León pasa porque ambos son propiedad del Grupo Pachuca, lo que facilitaría la negociación entre clubes. Aun así, esta posibilidad se enfrió, y si bien no está descartada, no parece una prioridad para ninguna de las partes.

La que sí era una prioridad para el equipo español era la contratación de un delantero, y esta ya está acordada y a punto de firmarse, siendo un colombiano el que llegará a ocupar esta vacante.

El colombiano que llegará a Real Oviedo, equipo que quería a James

El delantero colombiano Santiago Londoño será nuevo jugador de Real Oviedo de España a cambio de 1,5 millones de euros, cifra que corresponde al 70 % de su ficha, pues Envigado FC -club de origen- conservó el 30 % restante para una futura venta.