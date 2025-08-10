Actualizado:
Real Oviedo, equipo que iba por James, fichó a un '9' colombiano
James Rodríguez fue relacionado con Real Oviedo dado que es propiedad del Grupo Pachuca, al igual que el Club León.
Real Oviedo es uno de los equipos españoles que ha empezado a ser motivo de búsqueda en internet por cuenta de los internautas colombianos, teniendo en cuenta que se rumoró que James Rodríguez podría recalar en este equipo luego de que su paso por Club León no ha generado los resultados esperados.
La relación entre Oviedo y León pasa porque ambos son propiedad del Grupo Pachuca, lo que facilitaría la negociación entre clubes. Aun así, esta posibilidad se enfrió, y si bien no está descartada, no parece una prioridad para ninguna de las partes.
La que sí era una prioridad para el equipo español era la contratación de un delantero, y esta ya está acordada y a punto de firmarse, siendo un colombiano el que llegará a ocupar esta vacante.
El colombiano que llegará a Real Oviedo, equipo que quería a James
El delantero colombiano Santiago Londoño será nuevo jugador de Real Oviedo de España a cambio de 1,5 millones de euros, cifra que corresponde al 70 % de su ficha, pues Envigado FC -club de origen- conservó el 30 % restante para una futura venta.
La información salió a relucir durante este fin de semana, y el periodista Felipe Sierra informó que el jugador viajará a España una vez cumpla los 18 años, en febrero de 2026, por lo pronto, Londoño seguirá desempeñándose en Envigado FC.
¿Quién es Santiago Londoño, el colombiano que llega a Real Oviedo?
Santiago Londoño González, nacido en Medellín el 19 de febrero de 2008, y quien tiene una talla de 1'83 metros, es delantero y se desempeña en Envigado FC desde los ocho años y debutó en 2023.
El futbolista viene de integrar la Selección Colombia que afrontó el Sudamericano sub 17 entre marzo y abril de 2025 y fue el goleador del certamen con seis anotaciones. Ahora, se habla sobre su posible convocatoria al Mundial sub 20 que se disputará en Chile desde el 27 de septiembre.
