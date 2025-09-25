Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 13:28
Real Oviedo Vs Barcelona EN VIVO HOY 25 de septiembre: hora y canal para ver
Barcelona busca su quinta victoria en el campeonato.
El FC Barcelona visita este jueves 25 de septiembre a Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere en el partido que cierra la fecha 6 de la Liga de España.
El equipo catalán afronta el compromiso con el objetivo de sumar su quinta victoria en el certamen y seguir la estela de Real Madrid, que registra puntaje perfecto con 18 unidades.
Por otro lado, Real Oviedo tratará de hacer respetar su condición de local para conseguir el segundo triunfo en el campeonato, teniendo en cuenta que ha sufrido cuatro derrotas.
Real Oviedo Vs Barcelona EN VIVO: hora y cómo VER la Liga de España
El partido entre Real Oviedo contra Barcelona por la fecha 6 de la Liga de España se disputa este jueves 25 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde, horario colombiano.
El encuentro se podrá VER EN VIVO por Directv Sports Colombia y tendrá seguimiento EN VIVO de Antena2.com.
