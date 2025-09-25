Real Oviedo Vs Barcelona EN VIVO HOY 25 de septiembre: hora y canal para ver

El FC Barcelona visita este jueves 25 de septiembre a Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere en el partido que cierra la fecha 6 de la Liga de España.

El equipo catalán afronta el compromiso con el objetivo de sumar su quinta victoria en el certamen y seguir la estela de Real Madrid, que registra puntaje perfecto con 18 unidades.

Por otro lado, Real Oviedo tratará de hacer respetar su condición de local para conseguir el segundo triunfo en el campeonato, teniendo en cuenta que ha sufrido cuatro derrotas.