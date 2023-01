Reemplazos hay de sobra: los siete candidatos para ocupar el puesto de Gustavo Alfaro

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, aseguró este viernes que buscará lo antes posible a quien reemplace al argentino Gustavo Alfaro, quien ya no estará en el banquillo tricolor.



"No nos vamos a tomar mucho tiempo para escoger un nuevo entrenador, analizaremos las carpetas que nos han llegado, que son muchas. No será un tiempo largo, serán días, vamos a buscar un entrenador que nos ayude a llegar más allá. Ya el clasificar a un Mundial es una obligación", aseguró Egas.

El presidente de la FEF rompió así un prolongado silencio sobre el tema y dijo a la emisora "La Red" que el fin del próximo ciclo será desarrollar un proceso "pensando en estar más arriba. Tenemos buen material (jugadores)" para lograr tal propósito.



Los ecuatorianos "queremos un gran técnico para la selección", apostilló el jefe del fútbol nacional.



Con relación a la salida de Alfaro, Egas dijo: "Hizo un gran trabajo con nuestra selección, él creyó en nosotros y en los jugadores jóvenes, para mí el proceso fue exitoso. Quiero quedarme con su calidad humana”, agregó.



Lamentó sobre los rumores que se han emitido en torno a la salida de Alfaro y dijo que le molesta "todo lo que se empieza a tejer por una parte de la prensa".



Rechazo tajantemente lo que se ha dicho, porque es mentira que el profesor pidió un aumento salarial", enfatizó.



No obstante, dijo que "es verdad, hay un tema económico que cubrir con él, pero estamos esperando el dinero desde la FIFA (por la participación de Ecuador en el Mundial) para cancelarle unos premios pendientes y se lo hemos dicho, eso no es nada del otro mundo”.



Durante la entrevista, Egas señaló que habría ofrecido una alternativa de pago con un tiempo prudente para hacerlo efectivo, pero remarcó que el exseleccionador no aceptó porque pidió que se le cancelara lo adeudado antes de negociar un eventual nuevo contrato.



"Cuando una de las partes no quiere, ya no se puede forzar", remarcó Egas.

Aseveró también que "Alfaro nada tuvo que ver" con la salida del secretario técnico de la FEF, Gabriel Wainer, quien terminó su contrato "y no se le renovó".



Además, Egas descartó otro rumor sobre las supuestas presiones de directivos del fútbol nacional para convocar a ciertos jugadores que participaron o no en el Mundial de Qatar 2022.

¿Cuáles son los candidatos para reemplazar a Gustavo Alfaro?

1. Ricardo Gareca

2. Guillermo Almada

3. Miguel Ángel Ramírez

4. Guillermo Barros Schelotto

5. Jorge Célico

6. Matías Almeyda

7. César Farías