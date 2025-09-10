Actualizado:
Referente confirmó su retiro tras la goleada de Colombia ante Venezuela
Venezuela recibió un duro golpe tras la goleada y la eliminación de la chance de jugar el repechaje.
La Selección de Venezuela vivió un duro revés en Maturín al caer 3-6 frente a Colombia, resultado que la dejó sin opciones de acceder al repechaje del Mundial 2026. Sin embargo, más allá del marcador, la noticia que sacudió al entorno del fútbol sudamericano fue el anuncio del histórico Tomás Rincón, quien decidió poner punto final a su participación en las eliminatorias.
El veterano mediocampista, visiblemente conmovido, expresó sus sentimientos al término del encuentro. “Yo lo intenté por 17 años y no se pudo. Sigan soñando, espero ellos puedan lograrlo. Ha sido mi último partido por eliminatorias. Espero que los muchachos que sigan puedan recuperar esa fuerza y convicción, así es la vida, hay que levantarse y volver a intentarlo una vez más.
Rincón se marchó sin vivir la ilusión del Mundial
"Solo quiero decir que me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo”, señaló con voz entrecortada, dejando claro el significado profundo de su despedida.
El resultado frente a los cafeteros fue demoledor para las aspiraciones venezolanas. Con un juego ofensivo arrollador, Luis Javier Suárez se convirtió en la gran figura de la noche al marcar cuatro tantos, un registro histórico que lo consagra como uno de los delanteros más efectivos de la actual clasificación. Este rendimiento no pasó desapercibido y despertó elogios de la FIFA y la CONMEBOL que destacó su capacidad goleadora y liderazgo en el terreno de juego.
Para la vinotinto, la derrota no solo significó perder el acceso al repechaje, sino también el fin de una generación liderada por Rincón. El equipo había sembrado ilusión durante gran parte del proceso y soñaba con alcanzar, por primera vez, una Copa del Mundo.
Sin embargo, el triunfo de Bolivia ante Brasil acabó por sellar sus posibilidades, convirtiendo la jornada en un golpe devastador para jugadores y aficionados.
La despedida del capitán venezolano representa un momento simbólico para el balompié del país. Rincón, con más de una década y media defendiendo la camiseta nacional, se marcha dejando un legado de entrega y constancia. Sus palabras, llenas de resiliencia y esperanza, invitan a las nuevas generaciones a “sigan soñando” y a “volver a intentarlo una vez más” para cumplir el anhelado sueño mundialista.
Mientras tanto, la Selección Colombia celebra una clasificación contundente. Su triunfo por 6-3 no solo le permitió cerrar en la tercera posición de la tabla sudamericana, sino que también reforzó la confianza del grupo de cara al Mundial 2026. Para los dirigidos por Néstor Lorenzo, fue una noche de gloria en medio de unas clasificatorias con más dudas que certezas.
