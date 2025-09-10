Referente confirmó su retiro tras la goleada de Colombia ante Venezuela

Rincón se marchó sin vivir la ilusión del Mundial

"Solo quiero decir que me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo”, señaló con voz entrecortada, dejando claro el significado profundo de su despedida.

El resultado frente a los cafeteros fue demoledor para las aspiraciones venezolanas. Con un juego ofensivo arrollador, Luis Javier Suárez se convirtió en la gran figura de la noche al marcar cuatro tantos, un registro histórico que lo consagra como uno de los delanteros más efectivos de la actual clasificación. Este rendimiento no pasó desapercibido y despertó elogios de la FIFA y la CONMEBOL que destacó su capacidad goleadora y liderazgo en el terreno de juego.

Para la vinotinto, la derrota no solo significó perder el acceso al repechaje, sino también el fin de una generación liderada por Rincón. El equipo había sembrado ilusión durante gran parte del proceso y soñaba con alcanzar, por primera vez, una Copa del Mundo.

Sin embargo, el triunfo de Bolivia ante Brasil acabó por sellar sus posibilidades, convirtiendo la jornada en un golpe devastador para jugadores y aficionados.