Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 21:53
Referente de Cali podría recibir grave sanción de Dimayor: "hay que salir muriendo"
Figura de Deportivo Cali explotó con polémicas declaraciones y podría recibir sanción de Dimayor.
El presente deportivo de Cali ha venido de menos a más desde que las directivas del club comenzaron a trabajar en solventar sus problemas económicos, lo que permitió poco a poco que nuevamente los jugadores tomaran confianza y empezaran a sentir cada vez más la camiseta para obtener buenos resultados.
Este impacto se vio tanto en la plantilla masculina como en la femenina, la cual ya empezó a disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina y ha logrado sumar dos puntos, un resultado que no es tan favorable y que seguramente siga en racha negativa, ya que podría llegar a perder a una de sus jugadoras más importantes como Ingrid Guerra, quien podría sufrir consecuencias tras unas polémicas declaraciones.
Le puede interesar: Gamero a favor de Millonarios tras el empate con Cali: polémicas declaraciones
Ingrid Guerra arremetió contra el arbitraje del Cali vs Internacional de Palmira
La fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina trajeron consigo varios resultados sorpresivos y movimientos interesantes en la tabla de posiciones de ambos grupos. Uno de los encuentros que se robó las miradas fue el agónico empate entre el cuadro 'azucarero' e Inter Palmira.
A pesar de haber terminado sin goles en el transcurso de los 90 minutos reglamentarios, hubo una jugada que causó gran polémica y fue el golpe que recibió Ingrid Guerra y por el cual tuvo que ser sustituida a los 57. La delantera de 22 años no pudo continuar en el terreno de juego, pero no se guardó nada y al finalizar el compromiso compartió unas polémicas fotos de sus estado físico y yendo en contra del arbitraje.
La jugada en la que se vio afectada Guerra, a pesar de haber tenido que salir sustituida y con sangre en su rostro, no le trajo consecuencias a la futbolista de Internacional, por lo cual en sus redes sociales expresó su descontento con una publicación en donde se le ve gravemente afectado su ojo derecho.
Image
En otras noticias: ¿Cuál ha sido el mejor capitán en la Selección Colombia?
Lea también: [Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali
Próximo partido de Cali en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina
Tras dos empates consecutivos ante Orsomarso e Internacional de Palmira en el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, el siguiente duelo de Deportivo Cali sería en el marco de la fecha 3 enfrentando a Independiente Medellín. Este duelo se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el jueves 14 de agosto sobre las 19:30 hora local.
Fuente
Antena 2