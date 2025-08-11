Referente de Cali podría recibir grave sanción de Dimayor: "hay que salir muriendo"

El presente deportivo de Cali ha venido de menos a más desde que las directivas del club comenzaron a trabajar en solventar sus problemas económicos, lo que permitió poco a poco que nuevamente los jugadores tomaran confianza y empezaran a sentir cada vez más la camiseta para obtener buenos resultados.

Este impacto se vio tanto en la plantilla masculina como en la femenina, la cual ya empezó a disputar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina y ha logrado sumar dos puntos, un resultado que no es tan favorable y que seguramente siga en racha negativa, ya que podría llegar a perder a una de sus jugadoras más importantes como Ingrid Guerra, quien podría sufrir consecuencias tras unas polémicas declaraciones.

Ingrid Guerra arremetió contra el arbitraje del Cali vs Internacional de Palmira

La fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Femenina trajeron consigo varios resultados sorpresivos y movimientos interesantes en la tabla de posiciones de ambos grupos. Uno de los encuentros que se robó las miradas fue el agónico empate entre el cuadro 'azucarero' e Inter Palmira.

A pesar de haber terminado sin goles en el transcurso de los 90 minutos reglamentarios, hubo una jugada que causó gran polémica y fue el golpe que recibió Ingrid Guerra y por el cual tuvo que ser sustituida a los 57. La delantera de 22 años no pudo continuar en el terreno de juego, pero no se guardó nada y al finalizar el compromiso compartió unas polémicas fotos de sus estado físico y yendo en contra del arbitraje.