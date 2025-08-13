Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 21:54
Referente de la Selección Colombia se queda sin equipo: ya se despidió
Figura de la Selección Colombia se despidió de su club europeo y aún no se confirma el futuro.
Futbolistas de la Selección Colombia se han convertido en protagonistas del presente mercado de fichajes, en especial porque grandes figuras han llegado a las grandes ligas de Europa, tal como Luis Díaz, Jhon Arias y Jhon Durán.
Claramente las jugadoras de la 'tricolor', que vienen de salir subcampeonas de la Copa América y sellar su clasificación a los Juegos Olímpicos no se podrían quedar atrás y una de las referentes que se roba las miradas es Catalina Usme, quien ya se despidió de manera oficial de Galatasaray sin confirmar aún su futuro para el semestre de clausura.
Catalina Usme se despidió de Galatasaray y queda sin equipo
La histórica delantera de la Selección Colombia, Catalina Usme, terminó de manera exitosa su primer paso por el fútbol europeo jugando con la camiseta de Galatasaray, club que le brindó la oportunidad de jugar nada más y nada menos que la Champions League, logro que consiguen muy pocos.
Usme llegó a Turquía desde México, habiendo jugado con Pachuca, y en el fútbol de Europa demostró gran talento, pero su contrato llegó al final después de un año. La colombiana se tomó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de despedida y agradecimiento a todos aquellos que formaron parte del proceso y que le permitieron cumplir este sueño más a nivel internacional con un gran equipo como lo es Galatasaray.
Por el momento no se conoce el siguiente destino de Catalina Usme, pero ya con 35 años y algunas falencias físicas que se evidenciaron durante la Copa América, se podría llegar a hablar de un posible retiro como futbolista profesional.
Catalina Usme y su posible retiro de la Selección Colombia
La experimentada atacante, que en su carrera ha vestido las camisetas del América de Cali, Santa Fe, Pachuca y Galatasaray, dejó claro que no volverá a Turquía y que tiene claro su futuro después de su etapa como futbolista en la 'tricolor'.
“Sin duda en algún momento voy a dirigir esta Selección Colombia, pero no sé cuándo, no sé si haya llegado el momento de decir adiós o si de pronto quedarme uno, dos o tres años más, esas decisiones se deben tomar con cabeza fría entonces debo darle tiempo”, añadió la delantera.
