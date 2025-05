Referente de Santa Fe no olvida a Millonarios: "no la tienen en las vitrinas"

"Santa Fe pasó de 34 años sin ganar absolutamente nada a en seis/siete años ser uno de los equipos más ganadores de la última década. Ganamos la Copa, la Liga, Superliga, Copa Sudamericana, se ganó otra Liga, otra Superliga, fueron en total como ocho títulos", dio a conocer en medio de una entrevista.

Críticas a Gamero

Además, su defensa para Santa Fe no terminó ahí, pues el exjugador de selección Colombia habló sobre el proceso Gamero y sentenció los pocos títulos que consiguió con el club.

"Esto no es por hablar mal del vecino, pero me da risa que hablen de comparar el Millonarios de Gamero, que fue un muy buen equipo, pero con tres títulos y que esto sea un precedente de un equipo de temporada. ¿Por qué no hablan de Santa Fe que en seis años ganó mucho más que eso? Ganó una competencia internacional que no la tienen en las vitrinas muchos equipos en Colombia", concluyó.

De esta forma, sigue el debate sobre los diferentes momentos o eras que han vivido ambos clubes y sin duda, estos comentarios le ponen picante al cierre del todos contra todos de la Liga Betplay y a los cuadrangulares finales de la competencia colombiana.