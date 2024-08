Referente de Sao Paulo le echó el agua sucia a James: “Metió la pata”

Sin duda alguna, la relación de James Rodríguez con Sao Paulo no terminó siendo la mejor. Pues, si bien el colombiano mantuvo el deseo de querer jugar y dar el 100% de su rendimiento con el cuadro paulista, Luis Zubeldía fue indiferente tras la Copa América estelar que tuvo James y evadía cada pregunta que le hacían sobre el ex Real Madrid.

Motivado por querer jugar en el fútbol de Europa, James Rodríguez firmó la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo con el Sao Paulo, algo que venía buscando desde hace un buen tiempo. El cucuteño ha sonado bastante en el mercado de fichajes europeo, pero infortunadamente, la Lazio, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Villarreal y Porto le bajaron el dedo por su salario.

En medio de arregla su futuro, un referente del Sao Paulo, compañero de James Rodríguez destapó la verdad de la salida del colombiano de la institución brasileña. Lucas Moura regresó del Tottenham al elenco paulista y fue uno de los que blindó a James cuando iniciaron los rumores de una rescisión. Con un post de ambos juntos, escribió “se queda”, poniéndole fin a una posible salida. Sin embargo, ahora con la confirmación de su desvinculación, aprovechó para revelar todo.

LUCAS MOURA SEÑALÓ LOS PROBLEMAS INTERNOS DE JAMES RODRÍGUEZ CON LOS DIRECTIVOS

En el programa de ESPN Brasil, Resenha, Lucas Moura explicó las razones de la salida del colombiano, “así de simple... siendo muy honesto. No sé cuánto deseaba estar aquí. Quizás vino pensando en algo. Y luego el problema con la directiva acabó por desanimarle. Quizás no fue así como él pensaba. Por lo tanto, no tiene sentido que todos cobren si no quieren”, inició el volante brasileño.

Posteriormente, destacó otras condiciones que tuvo en el Sao Paulo, “tiene problemas con la junta directiva, cuestiones contractuales. Sus problemas con Sao Paulo no tienen nada que ver con nosotros. Hablamos con él un par de veces, hablamos de su importancia para el grupo, la calidad que tiene y lo mucho que podría ayudar”.

Uno de los detonantes que condujo a los problemas fue la decisión de James Rodríguez de no acompañar al club para la Supercopa de Brasil. De hecho, esto lo sentenció, según Lucas Moura, “siendo muy directo y sincero. En este episodio (de no ir a la Supercopa), metió la pata. Y él lo sabe. Debería haber viajado con nosotros. Luego pidió disculpas al grupo. Pero dejó caer el balón. Fue una decisión y todos estaban allí. Y él no estaba”.