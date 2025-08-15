Referente de Selección Colombia dejó Europa: firmó con equipo de México

La futbolista colombiana Liced Serna aseguró este viernes en su presentación como nueva jugadora del equipo mexicano Pumas de la UNAM que llega con la motivación de competir "por algo grande" y espera aportar su experiencia internacional en este proyecto al que la invitaron para "pelear cosas importantes".

"El proyecto como nos lo plantearon es lo más importante para mí; es un proceso que viene de atrás y sabemos hacia donde queremos llegar. Es bueno llegar a un equipo que quiere pelear cosas y donde estamos compitiendo por algo grande", dijo la centrocampista, procedente del fútbol español, donde militó en el Albacete y el Valencia.

Serna, una de las figuras de la selección Colombia que a comienzos de agosto terminó como subcampeona de la Copa América femenina en Ecuador, fue presentada junto a la delantera mexicana Ariatna Dorantes como las nuevas piezas del ataque del conjunto universitario.

"Lo más importante es seguir haciendo las cosas bien. A mi corta edad, he tenido una experiencia amplia; vengo con la certeza de aportar y aprender de todo", agregó Serna, de 23 años.

Pumas, equipo al que dirige el entrenador brasileño Marcelo Frigério, comenzó el torneo Apertura mexicano 2025 con un golpe de autoridad al golear por 4-0 al Monterrey, campeón de dos de los tres últimos torneos femeninos en el país, después de lo cual ha mantenido el invicto, con cuatro triunfos y un empate, para ubicarse en el cuarto puesto de la clasificación.

En la presentación de Serna y Dorantes, el coordinador de desarrollo de las Pumas, Leonardo Cuéllar, explicó que la meta del equipo es alcanzar las semifinales del Apertura y a partir de ahí pelear por superarse a sí mismo.

"Desde que llegó Marcelo nos hemos dado la tarea de seguir sus ideas, de apoyar todo lo que está él buscando. Ha sido un proceso lento, pero seguro. Aquí tienen dos muestras (Serna y Dorantes) de lo que estamos buscando para dar ese paso a semifinales y dar una sorpresa en esta misma temporada. Tenemos un plan con una estructura", concluyó.

Además de derrotar a las Rayadas, el equipo universitario empató 1-1 de visita con el campeón Pachuca, otro candidato al título.

El próximo domingo, Pumas tendrá un reto mayor al recibir al líder, América, que marcha con paso perfecto.