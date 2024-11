Referente de Selección Colombia se ‘hartó’ de James: “No se defiende"

Sin duda alguna, ya no es novedad hablar de James David Rodríguez en el Rayo Vallecano demarcando que no vive un buen presente en España. Íñigo Pérez no lo ha tenido en cuenta durante los últimos compromisos, de hecho, en el último partido, ni lo tuvo en cuenta para que realizara ejercicios precompetitivos cuando el club más lo necesitaba por la derrota contra Sevilla.

James Rodríguez se transforma portando la cintilla de capitán cuando juega con la Selección Colombia y demuestra todo su talento, y, que, pese a la poca regularidad da de qué hablar como uno de los referentes del balompié colombiano. Ya lo demostró en la Copa América como el MVP del torneo.

Pero, todo parece que eso no es suficiente para convencer a Íñigo Pérez, que es indiferente a la Copa América que tuvo el volante colombiano. Apoyado por el presidente del Rayo Vallecano, James Rodríguez sigue siendo suplente y una carta ignorada. Por esta razón, un exjugador de la Selección Colombia sentenció que debe estar pasando algo con el futbolista que tal vez no se haya destapado.

GERARDO BEDOYA APUNTÓ A JAMES RODRÍGUEZ

Como jugador, Gerardo Bedoya no tenía problema en ganarse la primera tarjeta amarilla en los partidos. Tampoco sufría por dejar a su club con un elemento menos, dado que es actualmente el jugador que más veces vio la tarjeta roja. Así como hablaba en la cancha es como vive el presente como panelista.

En ese orden de ideas, Gerardo Bedoya puso en duda que todo sea culpa de lo directores técnicos cuando a James Rodríguez le empieza a ir mal en los distintos equipos por los que ha pasado. A veces sí puede ser por decisiones técnicas, pero habría que ver más a fondo para saber si hay algo detrás en la actualidad del mediocampista ex Real Madrid.

De hecho, en el programa VBar en donde Gerardo Bedoya es panelista, el exjugador de Millonarios, Independiente Santa Fe, Boca Juniors entre otros, mandó recado a James Rodríguez, “es un crack, pero no sé si defenderlo o no, ha pasado por muchos equipos y siempre le estamos echando la culpa a los entrenadores. Pasó en Sao Paulo, Rayo Vallecano, en Inglaterra y tenemos que mirar qué está pasando, a veces uno tiene que mirar por qué pasan este tipo de situaciones”.