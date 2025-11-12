Referente del América de Cali dirigirá a la selección de Venezuela

Después de terminar las Eliminatorias Sudamericanas con la triste eliminación de la selección de Venezuela que aspiraba a sellar un posible cupo por medio del repechaje, Fernando Batista fue cesado de su cargo como seleccionador. A partir de ese momento, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) arrancó con la búsqueda de un técnico idóneo para soñar con la primera clasificación al Mundial.

Con la salida de Fernando Batista, la selección de Venezuela afrontó el partido de Fecha FIFA de octubre ante Argentina con Oswaldo Vizcarrondo como entrenador. Como Vizcarrondo está en el Mundial de la categoría Sub-17 con la ‘Vinotinto’, esto llevó a la necesidad de encontrar a otro perfil que pueda tomar las riendas del combinado nacional.

Venezuela tendrá dos salidas en esta Fecha FIFA de noviembre. Primero deberá medirse con Australia el viernes 14 y luego se verá las caras con Canadá el martes 18. Para estos encuentros, la FVF designó a Fernando Aristeguieta como el entrenador interino.

FERNANDO ARISTEGUIETA, EL EXJUGADOR DEL AMÉRICA QUE DIRIGIRÁ A VENEZUELA

El 31 de julio de 2018, América de Cali fichó a Fernando Aristeguieta como el delantero de talla internacional. Venía de jugar en Nantes, en Getafe, Philadelphia Union, entre otros. Alcanzó a estar un año en el que anotó un total de 21 goles en 37 partidos disputados, buenas cifras para un delantero.

La afición del América, que es una de las más exigentes de la Liga BetPlay estuvo muy dividida con el jugador, pese a sus buenos números como goleador de la institución. Se despidió sin títulos del club, pero, evidentemente, cuando se habla de Fernando Aristeguieta, se piensa en el cuadro escarlata.

Poco a poco, el venezolano ha dado pasos agigantados en las direcciones técnicas. Tomó al Puebla y dirigió a Caracas. Fue asistente técnico de Venezuela junto con Oswaldo Vizcarrondo que era el entrenador interino en los partidos de la Fecha FIFA de octubre.

Ahora tendrá un reto mayor y si suma las dos victorias contra selecciones mundialistas podría tal vez ganarse un lugar como entrenador en posesión en un futuro. Venezuela sigue buscando entrenador y podría encontrarlo en un director técnico local, dado que Oswaldo Vizcarrondo tiene la confianza y es uno de los candidatos que más gustan en la FVF.

OSWALDO VIZCARRONDO, OTRO EXJUGADOR DE LA LIGA BETPLAY

El actual entrenador de las juveniles de Venezuela fue un defensor central aguerrido que estuvo en la Liga BetPlay con el Once Caldas de Manizales. Empezó la carrera como director técnico y ahora tiene un buen presente con la selección Sub-17, gracias a que logró sellar la clasificación para los dieciseisavos de final.

Oswaldo Vizcarrondo deberá seguir por la misma línea, clasificando a fases definitivas para estar en la órbita de la selección de Venezuela absoluta. Ha hecho proceso con la prejuvenil y juvenil y apuntaría a la máxima categoría de selecciones.

Dependiendo de los siguientes resultados, la FVF podría tener en cuenta este Mundial Sub-17 como un factor determinante para depositar la confianza en Oswaldo Vizcarrondo para tomar las riendas de la selección de Venezuela de cara a las Eliminatorias del 2030.

Lo mismo podría suceder con Fernando Aristeguieta que, si le va bien en esta Fecha FIFA frente a dos selecciones mundialistas podría ganar enteros para quedarse, ya sea como director técnico en posesión o como asistente técnico de Oswaldo Vizcarrondo, así como ya aconteció en octubre.