Referente del Liverpool sale en defensa de Lucho Díaz

Aun siendo excompañeros la relación entre Luis Díaz, Darwin Núñez y uno de los referentes del Liverpool sigue intacta.

Después de haber perdido a sus dos compañeros de ataque Mohamed Salah ha tenido que salir en defensa de los dos sudamericanos con un gesto que se aplaude y que demuestra la bonita relación que guardaba el egipcio con los latinos.

Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz compartieron vestuario por más de tres temporadas, ganando varios títulos en su camino, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League.

Después de un mercado de pases muy movido para el equipo inglés, el egipcio pasó a compartir vestuario con jugadores como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké o Alexander Isak y las comparaciones no se hicieron esperar.