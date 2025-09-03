Referente del Liverpool sale en defensa de Lucho Díaz
Uno de los mejores jugadores del equipo inglés sale en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz
Aun siendo excompañeros la relación entre Luis Díaz, Darwin Núñez y uno de los referentes del Liverpool sigue intacta.
Después de haber perdido a sus dos compañeros de ataque Mohamed Salah ha tenido que salir en defensa de los dos sudamericanos con un gesto que se aplaude y que demuestra la bonita relación que guardaba el egipcio con los latinos.
Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz compartieron vestuario por más de tres temporadas, ganando varios títulos en su camino, dos Copas de la Liga, una FA Cup, una Community Shield y una Premier League.
Después de un mercado de pases muy movido para el equipo inglés, el egipcio pasó a compartir vestuario con jugadores como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké o Alexander Isak y las comparaciones no se hicieron esperar.
Nuevo número 7 y número 9 para el Liverpool.
Con la salida de ‘Lucho’ y de Darwin los números 7 y 9 quedaron libres en el Liverpool, mismos números que escogieron Wirtz e Isak respectivamente, esto es un proceso completamente normal en el futbol, los jugadores se van y sus números quedan libres para el que llegue, es una situación natural y común.
Sin embargo, el problema comienza cuando una cuenta oficial de fans del Liverpool publica una imagen de sus nuevos fichajes junto a sus antiguos jugadores con el texto, “Nombra una mejora más grande en la historia del futbol”. Este comentario por lo visto no cayó muy bien en el vestuario del equipo inglés y fue el referente quien salió a defender a sus excompañeros.
How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt— Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025
Salah todavía extraña a Lucho
Recordemos que cuando Luis Díaz fue oficializado por el Bayern Múnich, Salah fue uno de sus varios compañeros que le dedicaron palabras a través de sus redes sociales. “Como compañero de equipo, eras más que confiable: eras una inspiración. Como amigo, aún más” fueron unas de las palabras del egipcio para el colombiano, demostrando que no solo se llevaban muy bien en la cancha sino también afuera de ella.
Lo cierto es que ahora serán rivales, ambos defenderán las intenciones de sus equipos en la Champions League y aunque no se van a encontrar en la fase de liga no sabemos que les depare el futuro en caso de avanzar esta fase de la competición.