¿Regionalismo en la Selección Colombia?: "Ser bogotano afecta mucho"

Uno de los grandes debates históricos en la Selección Colombia pasa por la convocatoria de jugadores, donde en algunas ocasiones los propios futbolistas hacen mención a un supuesto regionalismo que da preferencias a ciertos equipos y regiones.

En este caso, Rafael Robayo hizo mención a esta polémica a través de un ‘live’ de Instagram, donde explicó que ser bogotano sí es una condición difícil para vestir la camiseta ‘tricolor’, pero que a pesar de ello disfrutó las pocas oportunidades que tuvo.

Lea también: Juventus realizó su primer entrenamiento tras parón por coronavirus

“Lastimosamente, por ser bogotano afecta mucho no tener un respaldo en una Selección. Y fue muy corto porque, tanto el profe Hernán Darío Gómez, que fue quien confió en mí, aun siendo el técnico de Santa Fe (Robayo en Millonarios) siempre decía que me quería llevar a Selección porque me merecía un puesto, pero no tuve mucha continuidad", explicó.

Y prosiguió dando otro ejemplo de su relato: “Después con el ‘profe’ Leonel Álvarez, que también confiaba en mí, tuve esa oportunidad de estar. También, lastimosamente, los resultados no acompañaron y no se pudo continuar con un proceso; hubo cambio de entrenadores y obvio el tema se complica un poco".

De interés: Anderson Plata lanzó fuerte acusación contra Marcelo Gallardo

Cabe señalar que Rafael Robayo vistió la camiseta de la Selección Colombia en 2011 para una doble jornada de partidos amistosos y también fue convocado en 2012 para enfrentar a Argentina y Venezuela en Eliminatorias.