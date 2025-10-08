Actualizado:
¿Regresará Cuadrado a la selección? Esto dijo Lorenzo
El colombiano ha sido uno de los jugadores más constantes en Europa en la historia del país.
Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más emblemáticos de Colombia, actualmente en el Pisa de Italia, el colombiano vive un buen momento y sueña con tener una nueva posibilidad en la selección. Pese a haberlo manifestado ya varias veces públicamente su regreso a la tricolor no se ha dado en gran parte por decisiones técnicas, sin embargo, Néstor Lorenzo respondió sobre él y varios jugadores más que buscan un lugar en la selección.
Cuadrado actualmente juega en el Pisa de Italia, después de su paso por equipos como Inter, Juventus o Chelsea entre otros.
"Es uno de los históricos que no vino"
Si bien Cuadrado fue uno de los experimentados que más llamó Lorenzo en los inicios de su mandato en la selección después no volvió a ser tenido en cuenta, incluso llevó el brazalete de capitán en los amistosos previos al arranque de las eliminatorias al mundial 2026. Sin embargo, una lesión y su situación en la Juventus (en ese momento) lo alejaron de las convocatorias y desde ahí no ha vuelto a ser llamado, pero el entrenador en muchas ocasiones ha dicho que no está descartado siempre y cuando se mantenga en competencia.
En este caso el entrenador habló de Juan Guillermo incluyéndolo en una lista de jugadores no convocados, esto dijo:
Así hay muchos de los históricos como Cuadrado; como Mina; también está 'Carlitos' Cuesta, quien tiene un problema muscular; Sinisterra está con lesiones que lo están relegando; Carrascal viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte de este microciclo
A seguir trabajando en busca de un cupo
Cuadrado ha sido muy claro con sus intenciones de hacer parte del equipo de Colombia para la próxima copa del Mundo, sin embargo, la situación parece bastante complicada sobre todo teniendo en cuenta los jugadores con los que compite por un puesto. Más allá de lo complicado el extrema/lateral colombiano decidió quedarse en Europa un año más pensando en mantener ritmo y competencia, cosa que pide el entrenador para volver a tenerlo en cuenta.
