¿Regresará Cuadrado a la selección? Esto dijo Lorenzo

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores más emblemáticos de Colombia, actualmente en el Pisa de Italia, el colombiano vive un buen momento y sueña con tener una nueva posibilidad en la selección. Pese a haberlo manifestado ya varias veces públicamente su regreso a la tricolor no se ha dado en gran parte por decisiones técnicas, sin embargo, Néstor Lorenzo respondió sobre él y varios jugadores más que buscan un lugar en la selección.

Cuadrado actualmente juega en el Pisa de Italia, después de su paso por equipos como Inter, Juventus o Chelsea entre otros.