Reinaldo Rueda habló de cómo pasó la cuarentena y de su experiencia en Alemania

Reinaldo Rueda se formó como técnico en Alemania y se ha convertiddo en uno de los estrategas más cotizados del país, hecho que le ha valido dirigir algunas de las selecciones del continente, clasificarse a Mundiales y demostrar toda su categoría en diferentes equipos, sin embargo, en Chile no ha logrado los resultados esperados y, en medio de la pandemia, ha tenido que esperar para trabajar con el plantel, según sus planes.

En ese sentido, el colombiano, quien no fue bien recibido por algunos sectores de la prensa de ese país, habló con Win Sports y contó cuáles son sus planes para lo que viene. "Hicimos una planificación con la ilusión de irnos el 25 para Europa para hacer dos juegos amistosos, teníamos tres opciones, cumplíamos con todos los protocolos, todo estaba listo hasta que llegó la decisión de FIFA y Conmebol para que las selecciones sudamericanas no fuera a Europa. Hoy muchos jugadores ya entraron en periodo de vacaciones y nuestro último partido fue en octubre".

Luego se refirió a su formación en Alemania y habló del técnico de Bayern Munich, Hans Flick: "El técnico de Bayern Múnich asume con responsabilidad esta final, él era el encargado de la parte estratégica en la selección alemana, tiene experiencia en este equipo tan prestigioso. Yo soy de otra generación, mi plan de formación era corto. La formación que tienen los técnicos allá me llamó mucho la atención, veíamos cuatro horas de relación con los jugadores. Además, veíamos cuatro horas de táctica y estrategia. Allá se le da la misma importancia a la psicología que a la estrategia".

Y agregó: "Luego de mi experiencia en el 98 con la selección juvenil me enviaron a Alemania, allí me di cuenta que no sabía nada, primero me aterrizaron con el idioma, empecé a estudiar e inicié mi caminar. Iba a los entrenamientos, anotaba conceptos, veía movimientos e intentaba comprender el alemán. Mi paso por Alemania cambió mi forma de ver el fútbol. Y cerró hablando del jugador latinoamericano: "Tenemos una gran riqueza en Latinoamérica, uno como profesor debe saber que han aprendido los jugadores de nosotros".