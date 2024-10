Reinaldo Rueda le 'roba' carta a Colombia: el jugador que llamó con Honduras

Recientemente, la selección de Honduras dio a conocer a sus convocados para el microciclo de cara al enfrentamiento de la Liga de Naciones de la Concacaf ante México.

Reinaldo Rueda, entrenador de Honduras, sorprendió con el llamado de un jugador colombiano pero con nacionalidad hondureña.

Yustin Arboleda desde el pasado mes de agosto se naturalizó hondureño tras su buen paso por equipos como Olimpia y Marathón, de hecho, el jugador nunca negó la opción de naturalizarse.

Lea también: Mario Balotelli regresa del retiro: el equipo en el que jugaría

"Soy un hondureño más y tengo el mismo derecho que tienes tú. No es decisión mía si voy a la Selección o no, es del cuerpo técnico que evalúa al jugador si le puede servir o no. Trabajo y si existe la posibilidad voy a defender a la Selección como cualquier hondureño nacido aquí o más", mencionó Arboleda al respecto.

El seleccionador de Honduras condujo a la 'H' al Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora su meta es clasificar a los catrachos al de 2026, que organizará Estados Unidos, Canadá y México.

Le puede interesar: Preocupación para Colombia: Jhon Jader Durán recibe lamentable noticia en Aston Villa

Vale la pena mencionar que el primer compromiso de la llave de la Liga de Naciones de la Concacaf entre México y Honduras se jugará el viernes 15 de noviembre en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Convocatoria de Honduras

Porteros: Onan Rodríguez (Real España), Edrick Menjívar (Olimpia) y Harold Fonseca (Olancho).

Defensas: Andy Nájar, Julián Martínez y Maylor Núñez (Olimpia), Devron García y Franklin Flores (Real España), Jesús Batiz (Toronto-MLS), Kenny Bodden (Marathón) y Henry Figueroa (Olancho).

Centrocampistas: Deyni Flores (Toronto-MSL), Héctor Aranda (Victoria), Bryan Acosta (Real España), Jorge Álvarez, Carlos Pineda, José Mario Pinto y Edwin Rodríguez (Olimpia), Alexander López (Olancho)

Delanteros: Alines Vargas (Kansas City-MLS), Kilmar Peña y Jefryn Macías (Universidad Pedagógica), Jorge Benguché y Yustin Arboleda (Olimpia).