Reinaldo Rueda sorprende por posible llegada a un grande del FPC: Hay condiciones

El DT de 68 años es consciente de la importancia de su trabajo en el ámbito internacional y no pretende dejarlo a medias. Según informaron desde su círculo cercano, “la principal y prácticamente única condición que ha puesto el estratega es que se respete su presente al mando de la ‘H’ mientras dirime su cupo al Mundial 2026”. En otras palabras, el técnico colombiano no piensa dar un paso al costado mientras exista una posibilidad de clasificación. Esa postura ha sido bien recibida por los dirigentes hondureños, que consideran a Rueda un símbolo de renovación y liderazgo.

Por ahora, el equipo centroamericano ocupa la primera posición de su grupo con cuatro unidades, por encima de Costa Rica, Haití y Nicaragua. El panorama, aunque alentador, aún no es definitivo, pues los próximos compromisos definirán si Honduras mantiene viva la esperanza mundialista.

Los duelos frente a Costa Rica, primero como local y luego como visitante, se presentan como verdaderas finales. De esos resultados dependerá el futuro del técnico y, por ende, la posibilidad de un eventual retorno al cuadro antioqueño.

Mientras tanto, en las oficinas de Atlético Nacional, el interesado en repatriarlo se mantiene la cautela. La directiva no desea precipitar decisiones y ha optado por mantener a Diego Arias como entrenador interino hasta finalizar el año. El exjugador cuenta con respaldo interno y ha logrado sostener la calma en medio de un proceso de transición.

Sin embargo, la dirigencia no esconde su intención de contar nuevamente con un técnico de la jerarquía de Rueda, cuyo paso por Nacional marcó una época dorada con la Copa Libertadores de 2016 como logro máximo.

En Medellín, los aficionados recuerdan con emoción aquella etapa gloriosa. El regreso del “profe” representaría más que una simple contratación: sería el intento de recuperar una identidad futbolística basada en la disciplina, la táctica y el compromiso.