Reinaldo Rueda sufrió una de las peores 'humillaciones' de su carrera: "No hay palabras"

La Selección de Honduras vivió una de sus noches más oscuras en años recientes tras caer goleada 6-0 ante Canadá, en el debut de ambos equipos en la Copa Oro 2025. El partido, disputado en el estadio BC Place de Vancouver, dejó muy tocado al equipo dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda, que apenas resistió 27 minutos antes de ver cómo se rompía el equilibrio.

El primer gol llegó gracias a un potente disparo de Niko Sigur, y justo antes del descanso Tani Oluwaseyi amplió la diferencia. Lo que vino en el segundo tiempo fue un auténtico vendaval canadiense: Tajon Buchanan firmó un doblete entre los minutos 48 y 65, y luego Promise David y Nathan Saliba completaron la humillación.

Canadá, bajo la batuta del estadounidense Jesse Marsch, dejó una de sus presentaciones más contundentes en torneos internacionales y lidera el Grupo B con tres puntos. En contraste, Honduras quedó al borde del abismo.

Declaraciones de Reinaldo Rueda tras Canadá 6-0 Honduras

Reinaldo Rueda se sinceró y expresó inicialmente que la "es difícil asimilar este momento, es muy duro, suele suceder en el fútbol, a mí nunca me había pasado con Honduras, pero encontramos al frente un rival, en su noche, brillante, eficaz y cuando descifraron y abrieron el juego. Yo creo que tomaron confianza y armaron la diferencia".

Posteriormente el DT vallecaucano dio un diagnóstico del juego, manifestando que "ese 2-0 al cierre del primer tiempo liquidó todo a favor de Canadá, no tuvimos la fortaleza mental para reaccionar y asimilar. Comenzando el segundo tiempo llegó el tercero, que enterró las posibilidades de remontar, tuvimos una o dos llegadas que estuvimos cerca de descontar y no se logró. No hay una explicación de lo que pasó, más allá de la calidad y el nivel del rival".

"Este partido nos hace aterrizar, nos hace reaccionar y creo que depende de lo que hagamos ahora ya en el inmediato futuro, depende de lo que hagamos para determinar", dijo el DT, procurando encontrar oportunidades luego de esta terrible goleada.