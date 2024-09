Sin duda, René Higuita es uno de los máximos ídolos que ha tenido el fútbol colombiano, pues sus atajadas y estilo de juego marcaron un momento en la historia del fútbol nacional. Sin embargo, sus recientes declaraciones están generando polémica.

Recientemente, Higuita se atrevió a hablar sobre los mejores porteros del mundo a su forma de ver y su respuesta sorprendió a más de uno, pues el exjugador llenó de elogios a un portero que no es del agrado de muchos.

“Yo no sé si seré loco o cuerdo, pero cada día me enamoro más de él y es el Dibu Martínez. Ahí está, campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la Selección Argentina, fundamental en su equipo. Que no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero sí está en las grandes ligas, pero en mi concepto, hoy en día, es el mejor equipo del mundo”, mencionó el reconocido portero.

Para nadie es un secreto que la tanda de penales de la Copa América entre Colombia y Argentina en el 2021 dejó como protagonista al Dibu Martínez y su reconocido 'show' para atajar penales, un acto que no fue del agrado de la afición colombiana, por lo que las palabras de Higuita hacia el argentino sorprendieron a más de uno.

Sin embargo, no es la primera vez que el Loco habla sobre la habilidad de Martínez, pues en no de sus viajes a Europa ya había dado a conocer su gusto por la forma de atajar del argentino.

"Me veo más bien en Manuel Neuer, mientras que Thibaut Courtois es el gran portero de estos días. Luego está también Emiliano Martínez, por quien tengo mucha admiración y respeto. El Dibu es campeón del mundo y debe ser algo hermoso ganar este trofeo, el mejor para cualquier futbolista", mencionó en su momento.