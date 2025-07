René Higuita sorprende y pide a Efrain Juárez cómo técnico de histórica selección

René comentó su buena relación con Juárez

El exarquero de la Selección Colombia, quien vistió la camiseta de Atlético Nacional un total de 301 partidos, anotó 25 goles (una cifra extraordinaria para un guardameta) y ganó la Copa Libertadores con el ‘verdolaga’ en 1989, dejó claro que, pese a la salida del Juárez por líos en la interna del equipo, tiene un respeto y cariño muy grande por el mexicano que ahora dirige a los Pumas de su país.

"He tenido buenos amigos, y luego de compartir con Efraín Juárez, me considero un mexicano más. Tenemos una buena relación de amistad y solamente tengo palabras de agradecimiento para él, por lo que le dio al equipo, por lo que nos enseñó y también para todos los mexicanos, que siempre me han mostrado mucho cariño", añadió el legendario arquero.