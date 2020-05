Renuncia del presidente de la ANFP marcaría salida de Reinaldo Rueda

La crisis en el fútbol chileno conllevaría la renuncia del actual técnico de la Selección de ese país, el colombiano, Reinaldo Rueda, quien podría tomar la determinación debido a la confirmación de la salida del presidente de la Federación, Sebastián Moreno, renuncia que se haría oficial hasta julio, pero que ya es un hecho, lo cual podría ocasionar que Rueda asumiera una posición de manera previa y partiera.

Lea también: Falcao silencia rumores y reanuda entrenamientos con Galatasaray

Moreno, quien fue el principal promotor y un soporte fundamental para el técnico, no llegó a un acuerdo con el resto de directivos, quienes le fueron retirando su apoyo hasta hacerlo tomar la decisión de alejarse de su cargo. En ese sentido, el periodista chileno, Diego Osorio, de Radio Bío-Bío de Chile, confirmó al programa Planeta Fútbol el difícil panorama para el estratega de 'La Roja'.

"Sebastián Moreno ya renunció pero esto no se había oficializado. Perdió todo tipo de apoyo del directorio, por distintos motivos y diferencias. Lo que se genera es una duda importante respecto al futuro, a la situación de Reinaldo Rueda, y del fútbol en general. La Federación está acéfala, y se convocaría un consejo de presidentes para reemplazar a Moreno después de una acto eleccionario, pero son todas fechas tentativas", aseguró.

"Nadie ha puesto en duda la continuidad de Reinaldo Rueda, quien es aceptado, pero sería él quien podría renunciar. Holan, que es un gran candidato, se bajó por sí mismo. Pero, lo cierto, es que la salida de Sebastián Moreno podría complicar ese escenario (el de Reinaldo Rueda) por renuncia o por quien llegue. Posiblemente va a optar por eso (la renuncia)", agregó el periodista.

Le puede interesar: Holyfield volverá para combate benéfico y la afición pide que sea contra Tyson

Finalmente, Osorio remarcó: "La opinión está dividida aquí. Pero hay un problema y es el de la interna de la Selección, que ha hecho que hayan problemas con los diferentes técnicos, quienes no han podido controlar esas situaciones. Yo no sé si Reinaldo Rueda intercedió para la reconciliación. Su trabajo gusta, aunque creo que ha tenido fallos, en especial el portero en la Copa América, además de que no aclaró tampoco fue lo de Marcelo Díaz".

Y concluyó: "Pero (Rueda) está cuaestionado por muchos sectores de la prensa y la opinión pública con base en los partidos. La gente cuestiona es su forma de jugar, si nos dicen hoy que se va, no cae mal".