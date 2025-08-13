Renuncia sorpresiva: histórico equipo del FPC se quedó sin DT

El Fútbol Profesional Colombiano atraviesa la mitad del segundo semestre con el anhelo de definir al campeón de fin de año, tanto en la Liga BetPlay como en el Torneo, además, decidir a los descendidos y ascendidos para afrontar el próximo año.

Sin embargo, en medio de las primeras jornadas, ya ha habido cuatro salidas de las direcciones técnicas que significan problemas para las instituciones. Unión Magdalena confirmó la salida de Alexis García y también la de Gerardo Bedoya, pese a que Bedoya alcanzó a sumar su primera victoria cuando quedó como entrenador interino. Patriotas también salió de Jonathan Risueño.

Sin duda alguna, la salida del entrenador de Patriotas generó curiosidad, dado que el elenco boyacense está en la sexta casilla del Torneo BetPlay y todavía tiene el sueño de ascender. Si esa fue sorpresiva, la de Bernardo Redín de Cúcuta Deportivo fue mucho más impactante.

BERNARDO REDÍN RENUNCIÓ A LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CÚCUTA DEPORTIVO

Desde hace algunos años, la Liga BetPlay espera por el ascenso de grandes representantes como el Cúcuta Deportivo que descendió tras haber perdido su reconocimiento deportivo. Sin embargo, la tendencia es que hacen buenos torneos en la fase regular y siempre se caen en las fases finales.

Segundos de la tabla de posiciones del Torneo BetPlay, Cúcuta Deportivo buscaba acercarse al liderato que mantiene Jaguares de Córdoba, actual campeón de la competencia y para ello, debía superar al Deportes Quindío, último en la clasificación.

Infortunadamente, el Cúcuta, que mantenía la victoria de 2-0 en condición de local, sufrió en los últimos minutos un empate sorpresivo que acabó con el segundo ciclo de Bernardo Redín. Pese a ser escoltas de Jaguares, no ganar frente al colero del Torneo BetPlay fue suficiente para que el estratega anunciara su salida.

En la rueda de prensa posterior al empate, Redín se despidió y confirmó que, tras los empates seguidos y por la eliminación en la Copa BetPlay, tomaba la decisión de renunciar al cargo. Los jugadores sabían que el entrenador estaba en la cuerda floja y en el segundo gol de Jhon Valencia, el delantero fue a celebrar con Bernardo.

De esa forma, Bernardo Redín acabó su segundo ciclo con el Cúcuta Deportivo sin poder ascender a un histórico representante de Colombia. Con nuevo timonel que estará por confirmarse en próximos días, el cuadro ‘Motilón’ deberá seguir por la senda de sumar unidades y poder buscar el anhelado ascenso.

LAS ESTADÍSTICAS DE BERNARDO REDÍN EN CÚCUTA

Este fue el segundo paso del entrenador de 62 años por el elenco norte santandereano. En su primer ciclo entre 2022 y 2023, Bernardo Redín alcanzó a dirigir 32 encuentros sumando 14 triunfos, 15 empates y tres caídas. Por su parte, en este segundo, estuvo en la raya por 42 compromisos sumando 21 victorias, 11 empates y diez derrotas.

Con un total de 74 partidos dirigidos, Bernardo Redín dio por finalizado su paso por el cuadro ‘Motilón’. Alcanzó a ganar 35 triunfos, 26 igualdades y 13 caídas. No fueron malos registros tampoco, pero quedó con la deuda pendiente de sellar el ascenso.

Habrá que esperar la decisión de los dirigentes para definir al nuevo cuerpo técnico que tendrá la misma ambición de sellar la clasificación para los cuadrangulares y, posteriormente, buscar la clasificación para la final y esperar latentemente el ascenso.