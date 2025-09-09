Repechaje al Mundial 2026: fecha, formato y selecciones que jugarán el minitorneo

¿Cuándo se disputará el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en una sede aún por confirmar por la FIFA, aunque todo apunta a que los encuentros se jugarán en México, concretamente en los estadios de Monterrey y Guadalajara.

Este minitorneo reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones que pelearán por los dos últimos boletos a la cita mundialista. El formato contempla semifinales y finales a partido único, por lo que cada error puede resultar definitivo.

¿Cómo será el formato del repechaje?

Habrá dos llaves de tres equipos, en cada una, los dos países con peor ubicación en el ranking FIFA se medirán en una semifinal y el vencedor se enfrentará después al cabeza de serie de esa llave, definido por su mejor posición en el escalafón internacional.

En total se jugarán cuatro partidos (dos semifinales y dos finales), todos en suelo mexicano, donde los ganadores de cada final sellarán su pasaporte al Mundial 2026, sin opción a revancha.