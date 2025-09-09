Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 16:58
Repechaje al Mundial 2026: fecha, formato y selecciones que jugarán el minitorneo
La FIFA estipuló un formato para definir los últimos dos clasificados a la cita orbital.
Este martes 9 de septiembre se desarrollarán los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, torneo clasificatorio de la Conmebol que en esta jornada tiene su mayor atención en saber quién será la selección que se quedará con el cupo al repechaje, pues en la fecha pasada se definieron los seis equipos que avanzaron a la cita orbital de manera directa.
Venezuela y Bolivia se disputarán el boleto al repechaje mundialista, donde el conjunto ‘Vinotinto’ supera en la tabla de posiciones por un punto al equipo del altiplano, dejando todo por definirse en esta última fecha en sus respectivos partidos, allí, Colombia jugará en Maturín y Brasil hará lo propio en El Alto.
¿Cuándo se disputará el repechaje al Mundial 2026?
El repechaje intercontinental rumbo a la Copa del Mundo se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, en una sede aún por confirmar por la FIFA, aunque todo apunta a que los encuentros se jugarán en México, concretamente en los estadios de Monterrey y Guadalajara.
Este minitorneo reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones que pelearán por los dos últimos boletos a la cita mundialista. El formato contempla semifinales y finales a partido único, por lo que cada error puede resultar definitivo.
¿Cómo será el formato del repechaje?
Habrá dos llaves de tres equipos, en cada una, los dos países con peor ubicación en el ranking FIFA se medirán en una semifinal y el vencedor se enfrentará después al cabeza de serie de esa llave, definido por su mejor posición en el escalafón internacional.
En total se jugarán cuatro partidos (dos semifinales y dos finales), todos en suelo mexicano, donde los ganadores de cada final sellarán su pasaporte al Mundial 2026, sin opción a revancha.
¿Qué selecciones estarán presentes?
El repechaje tendrá representación de todos los rincones del planeta: el séptimo de Conmebol (que saldrá entre Venezuela y Bolivia), el ganador de la quinta ronda asiática, el vencedor de la fase de repesca africana, dos equipos de Concacaf (los mejores segundos de su tercera fase) y Nueva Caledonia, que logró su cupo tras caer en la final de Oceanía frente a Nueva Zelanda.
Fuente
Antena 2