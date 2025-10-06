Rescalvo tendría reemplazo en Barcelona: apuesta por técnico campeón

Después de la gestión de Segundo Alejandro Castillo, Barcelona de Ecuador apostó por el director técnico español, Ismael Rescalvo que llegó procedente del Deportes Tolima de la Liga BetPlay de Colombia. Rescalvo ya sabía lo que era dirigir en suelo ecuatoriano cuando dirigió a Independiente del Valle y a Emelec.

Vea también: Copa Libertadores 2026: definidos tres clasificados por Venezuela

La gestión de Ismael Rescalvo desde que llegó nuevamente a Guayaquil ha sido muy discutida, especialmente por tomar las riendas de un rival de Emelec. Dividió muchas opiniones, y el nivel de su equipo tampoco ha respondido a los resultados esperados. De hecho, el club amarillo cayó contra Independiente del Valle en condición de local y perdió una chance de oro para acercarse a la cima.

En la ronda final peleando por el campeonato, la distancia de Independiente del Valle frente a Barcelona y demás participantes en esta fase final aumenta considerablemente. A 13 puntos del equipo semifinalista de la Copa Sudamericana, los hinchas ya piden cambios y desde Ecuador, parece que ya tienen listo el reemplazo.

BARCELONA OPTARÍA POR EL ÚLTIMO CAMPEÓN CON EL CLUB

El candidato para tomar las riendas del club apareció por medio de los hinchas que quieren un cambio grande en la dirección técnica. De hecho, en las redes sociales salió el nombre de Fabián Bustos que es el entrenador que anhelan los aficionados por tener.

Y es que, el argentino dejó una imborrable huella en Barcelona al ser el último director técnico campeón con la institución en el 2020. Hace cinco años que no queda campeón y la apuesta sería con Fabián Bustos que en estos momentos no tiene cargo después de dejar al Olimpia de Paraguay hace algunos meses.

Le puede interesar: Colombia 'obligada' a ganar ante México y Canadá: FIFA le impone condición

Fabián Bustos es el perfil de entrenador que quieren los aficionados, tal vez no por el juego que mostró hace cinco años que no era el mejor, pero por lo menos sacaba resultados que hoy por hoy no se están viendo en las filas barcelonistas. Además, la llegada de Bustos podría unir nuevamente a los hinchas a creer de nueva cuenta.

Pese a que no tuvieron el mejor fútbol, lograron hacerse con el título, nada más ni nada menos que el último trofeo que ganó la institución oriunda de Guayaquil. La hinchada quiere volver a ese momento en el que la confianza plena estaba puesta en el entrenador argentino que toma fuerza para el cargo.

LA PEOR TEMPORADA COMO LOCAL SENTENCIA A ISMAEL RESCALVO

Como si fuera poco con los divididos que están los aficionados del Barcelona frente a la gestión negativa de Ismael Rescalvo, hay otro dato que sentencia al entrenador español en esta compleja Liga Ecuabet en la cual están lejos de Independiente del Valle.

Lea también: Lorenzo habló de sus planes en Colombia: amistosos, convocatorias y arqueros

Durante esta temporada, han disputado 15 partidos de local. No han hecho del Monumental Banco Pichincha su fortín. De hecho, suma menos de la mitad de los puntos totales en casa. Pues, apenas ha logrado seis triunfos, cuatro empates y cinco caídas. Solo ha alcanzado 22 puntos de 48 posibles y ha tenido menos del 50% de éxito.

Después de la dura caída contra Independiente del Valle, habrá que esperar qué decisión tomarán los directivos de Barcelona para buscar reemplazo para Ismael Rescalvo, o bien, depositarle la confianza completa para lo que resta de la Liga Ecuabet.