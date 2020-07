Reunión clave entre Falcao y Terim por el futuro de Galatasaray

Falcao García sigue sin vivir su mejor momento en el Galatasaray de Turquía, de nuevo por cuenta de las lesiones y la poca continuidad que tiene; pero no por culpa del entrenador, sino por sus problemas físicos que lo han marginado e partidos importantes y entres periodos de la misma temporada.



El colombiano ahora tiene una lesión muscular que sufrió ante el Gaziantep en la Superliga Turca hace dos semanas aproximadamente y aún se demora un poco más su recuperación. se perdió el partido clave ante Istanbul Basaksehir y podría quedarse afuera contra Trabzonspor, otro duelo trascendental en las aspiraciones del Galatasaray.



Por eso, el 'tigre' tendrá una reunión privada con el entrenador Fatih Terim donde el timonel intentaría "forzar" la reaparición del colombiano para este partido, hablándolo con el cuerpo médico, todo por la importancia del mismo. Esto según revelo el diario deportivo 'Fanatik', que ha seguido de cerca este caso de Falcao.



Galatasaray está a ocho puntos del líder y está muy lejos su posibilidad de defender el título; sin embargo, apunta a las matemáticas de hace puntaje perfecto en los cinco partidos restantes y esperan un resbalón de los de arriba. Si no, al menos rescatar el cupo a competiciones europeas, algo que también está enredado.



Falcao fue el fichaje estrella de Galatasaray en el pasado mercado y por eso sus constantes lesiones han generado molestia en los fanáticos; no obstante, la directiva señalo que Falcao no saldrá del equipo por ahora.